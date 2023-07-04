Народний депутат із фракції "Європейська солідарність" Сергій Алєксєєв, якого підозрюють у шахрайстві, вийшов з-під варти під заставу, яку внесли ввечері 3-го липня.

Повідомив Сергій Алєксєєв у коментарі Суспільному.

Депутата звільнили з СІЗО по обіді 4-го липня.

Згідно з даними СБУ, Сергія Алєксєєва, голову підкомітету з питань правоохоронної діяльності в комітеті Верховної Ради, затримали за допомогу іноземцю уникнути екстрадиції за 50 тисяч доларів.

Депутата затримали, коли отримував другу частину грошей – 30 тисяч доларів. Йому оголошено про підозру у скоєнні шахрайства. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12 років з конфіскацією майна.

1 липня у Личаківському районному суді Львова розпочали розгляд справи депутата Верховної ради України Сергія Алєксєєва, якого підозрюють у шахрайстві та мали обрати запобіжний захід. Алєксєєв та сторона його захисту не з’явилися на слухання. Суд переніс засідання на 3 липня.

Перед слуханням Сергій Алєксєєв заявив, що його підставили. За його словами, чоловік, від якого він отримав гроші, його знайомий.

Семеро народних депутатів, представників його політичної партії “Європейська солідарність”, заявили про готовність взяти Алєксєєва на поруки.

Прокурор генеральної прокуратури Яків Слісаренко просив застосувати до Сергія Алєксєєва запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю застави у розмірі 10 мільйонів гривень.

Тривалість засідання в Личаківському районному суді Львова становила понад 7 годин. У підсумку суддя оголосив рішення про тримання під вартою із можливістю внесення застави, знизивши суму застави з 10 мільйонів до понад двох мільйонів.

3 липня у Личаківському районному суді Львова нардепу обрали запобіжний захід – 60 діб тримання під вартою із можливістю внесення застави у розмірі 2 мільйони 264 тисячі гривень.

За словами Алєксєєва, засідання тривало до пізньої години і через це банківські установи вже були зачинені. Народного депутата Сергія Алєксєєва доставили до СІЗО із зали суду.

“Заставу внесли вчора ввечері, 3 липня. Заставу внесли за мене мої друзі та колеги, близько 18:00. Одразу я не вийшов, вийшов 4 липня, близько 13 години. Справи там немає, кажуть кращі адвокати. Це виключно підстава опозиційного депутата. Далі ми будемо відстоювати: йти або на виправдувальний вирок, або на закриття справи”, – розповів Сергій Алєксєєв.