Про це Богуцька написала на своїй сторінці в Facebook.
“Ловіть мої одкровення. Зараз це рідко буває. Я переконана, що коронаро-бісся це одна з найбільших афер світу”, – написала Богуцька.
Раніше народний депутат від фракції “Слуги народу” Ольга Василевська-Смаглюк назвала китайський атиповий коронавірус “маркетинговим ходом”.
Як відомо, в грудні в Китаї було зафіксовано спалах пневмонії, викликаної новим коронавірусом. Вперше вірус було виявлено у місті Ухань.
Раніше #Букви розповідали, що таке коронавіруси, наскільки вони небезпечні, що рекомендує робити МОЗ, аби захистити себе, а також писали про симптоми небезпечного захворювання.
- Раніше в Державної прикордонної служби України заявили, що будуть “візуально спостерігати” за пасажирами з Італії через коронавірус.
- Увечері 23 лютого повідомлялося про 152 підтверджених випадки коронавірусу в Італії, включаючи три випадки смерті.
- Влада італійського регіону Венето оголосила про скасування Венеціанського карнавалу через загрозу поширення коронавірусу.