Народний депутат від фракції "Слуги народу" Ліза Богуцька назвала новий китайський коронавірус однієї з найбільших афер світу.

Про це Богуцька написала на своїй сторінці в Facebook.

“Ловіть мої одкровення. Зараз це рідко буває. Я переконана, що коронаро-бісся це одна з найбільших афер світу”, – написала Богуцька.

Раніше народний депутат від фракції “Слуги народу” Ольга Василевська-Смаглюк назвала китайський атиповий коронавірус “маркетинговим ходом”.

Як відомо, в грудні в Китаї було зафіксовано спалах пневмонії, викликаної новим коронавірусом. Вперше вірус було виявлено у місті Ухань.

Раніше #Букви розповідали, що таке коронавіруси, наскільки вони небезпечні, що рекомендує робити МОЗ, аби захистити себе, а також писали про симптоми небезпечного захворювання.