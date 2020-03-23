Про це повідомила народний депутат “Слуги народу” Євгенія Кравчук на своїй сторінці в Facebook.

Раніше Горбенко повідомив, що перебуває в Олександрівській лікарні Києва з підозрою на коронавірус.

“Сьогодні у нашого колеги, нардепа від “Слуги народу” Руслана Горбенка, виявлено коронавірус. Зараз він перебуває в Олександрівській лікарні з лівостороннім запаленням легень. Треба зазначити: Руслан в останній місяць не виїжджав закордон, не відпочивав у Куршевелі. Тобто міг заразитися лише в Україні. Можливо, навіть від колег з інших фракцій, в яких хвороба була діагностована раніше. Щодо цього зараз ведеться епідеміологічне розслідування”, – повідомила вона.

За її словами, симптоми у Руслана проявилися тільки 19 березня, тому, швидше за все, перебуваючи 17-го на позачерговому засіданні Ради, він ще не міг заразити колег.

“Але коло близьких контактів зараз встановлює Апарат Верховної Ради. Комітет з прав людини деокупації і реінтеграції тимчасово окупованих територій, в який входить Руслан, на засідання в останні 14 днів не збирався. Хочу заспокоїти всіх: фракція не припиняє роботу, парламент буде працювати, хоча це буде робити складніше. Пройдемо тести на вірус. Якщо потрібно – хтось із нас піде в ізоляцію. На пленарні засідання будемо приходити в захисних засобах”, – зазначила Кравчук.

У будівлі Ради застосовані безпрецедентні дезінфекційні процедури.

“Депутати вже обмежили коло контактів до мінімуму, всі питання, які можливо вирішити дистанційно – вирішуються саме так. Ми зробимо все, щоб в такій складній для всієї країни ситуації у нас був дієздатний парламент, який законодавчо забезпечувати боротьбу країни з невидимим і підступним ворогом. До всіх і до кожного звертаємося із закликом: бережіть себе і залишайтеся вдома. Зараз це – найдієвіший спосіб уповільнити поширення хвороби”, – підкреслила нардеп.

Як відомо, Сергій Шахов нещодавно повернувся з-за кордону, після чого у нього виявили коронавірус COVID-19. До самоізоляції Шахов встиг відвідати засідання парламентського комітету з питань екологічної політики.

Отже він контактував з іншими депутатами й співробітниками Верховної Ради.

У зв’язку з цим члени зазначеного комітету вирішили піти на самоізоляцію на 14 днів.

Варто відзначити, що Шахов не відвідував засідання погоджувальної ради в понеділок, 16 березня, і пленарне засідання Верховної Ради у вівторок, 17 березня. З вихідних він перебуває на самоізоляції вдома.

Коронавірус COVID-19 запідозрили у ще одного народного депутата України – Сергія Вельможного (група “Довіра”).