31-річний депутат Верховної Ради Олександр Санченко від партії "Слуга народу", який раніше працював GR-директором фестивалю Atlas Weekend, записав реп про законопроєкт №3718 "Про засади молодіжної політики".

Відео він опублікував на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, “молодіжний закон вимагає молодіжної подачі”, а його реп “заощадить час на читання закону”.

Законопроєктом №3718, який був зареєстрований 23 червня, пропонується знизити вік молоді до 29 років з нинішніх 35 років, створити Український молодіжний фонд і розгалужену мережу молодіжних центрів.

У пісні Санченко йдеться, що в разі прийняття законопроєкту “жодне рішення для молоді не буде без молоді”.

Згідно з даними на сайті Центральної виборчої комісії, Санченко народився 11 вересня 1988 року, проживає в Києві. Він був № 137 у партійному списку партії “Слуга народу” на позачергових виборах до Верховної Ради в 2019 році.

Санченко є директором із урядових відносин та корпоративної соціальної відповідальності (Government relations, GR-комунікацій) музичного фестивалю “Atlas Weekend”.

Згідно з даними руху ЧЕСНО, Санченко був помічником депутата Верховної Ради 8 скликання Олексія Скрипника на громадських засадах.

Він — голова Громадської ради при Фонді “ДержМолодьЖитло”, засновник ТОВ “Мейн-Стрім” і ГО “Біржа Молодіжних Проєктів”.

Санченко також є засновником і керівником конкурсу краси “СтудМіс України”.

Крім того, він зазначений як експерт “Реанімаційному пакету реформ”.

Раніше Санченко працював заступником начальника відділу молодіжних програм і комунікацій Київського Молодіжного Центру, був співініціатором створення “Kyiv Free Wi-Fi” (безкоштовний інтернет на Хрещатику).

Щодо освіти, Санченко закінчив факультет фінансів Міжнародного університету фінансів. Отримав ступінь MBA в Міжнародному інституті менеджменту за програмою “MBA in Public Administration”.