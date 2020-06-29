Відео він опублікував на своїй сторінці в Facebook.
За його словами, “молодіжний закон вимагає молодіжної подачі”, а його реп “заощадить час на читання закону”.
Законопроєктом №3718, який був зареєстрований 23 червня, пропонується знизити вік молоді до 29 років з нинішніх 35 років, створити Український молодіжний фонд і розгалужену мережу молодіжних центрів.
У пісні Санченко йдеться, що в разі прийняття законопроєкту “жодне рішення для молоді не буде без молоді”.
Згідно з даними на сайті Центральної виборчої комісії, Санченко народився 11 вересня 1988 року, проживає в Києві. Він був № 137 у партійному списку партії “Слуга народу” на позачергових виборах до Верховної Ради в 2019 році.
Санченко є директором із урядових відносин та корпоративної соціальної відповідальності (Government relations, GR-комунікацій) музичного фестивалю “Atlas Weekend”.
Згідно з даними руху ЧЕСНО, Санченко був помічником депутата Верховної Ради 8 скликання Олексія Скрипника на громадських засадах.
Він — голова Громадської ради при Фонді “ДержМолодьЖитло”, засновник ТОВ “Мейн-Стрім” і ГО “Біржа Молодіжних Проєктів”.
Санченко також є засновником і керівником конкурсу краси “СтудМіс України”.
Крім того, він зазначений як експерт “Реанімаційному пакету реформ”.
Раніше Санченко працював заступником начальника відділу молодіжних програм і комунікацій Київського Молодіжного Центру, був співініціатором створення “Kyiv Free Wi-Fi” (безкоштовний інтернет на Хрещатику).
Щодо освіти, Санченко закінчив факультет фінансів Міжнародного університету фінансів. Отримав ступінь MBA в Міжнародному інституті менеджменту за програмою “MBA in Public Administration”.
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