Депутат Київської обласної ради Вʼячеслав Соболєв звернувся до Президента Володимира Зеленського щодо розслідування замаху на нього, внаслідок якого загинув трирічний син.

Звернення він опублікував у Facebook.

“Я звертаюся до нашого Президента — я готовий надати вам всю інформацію, яку вдалося зібрати за цей час. Повірте, її досить, щоб зупинити свавілля, яке зараз твориться, і запобігти новим вбивствам”, — заявив Соболєв.

Також депутат наголосив, що не знає, хто покриває замовників замаху на нього та причетних до смерті сина, але переконаний, що вони понесуть заслужене покарання.

1 грудня у центрі Києва, на перехресті вулиць Тарасівської та Льва Толстого, невідомі обстріляли автомобіль Range Rover В’ячеслава Соболєва. У салоні знаходилася його дитина, хлопчик трьох років, який помер у машині швидкої допомоги від отриманих травм.

Правоохоронці Києва затримали двох підозрюваних у замаху на депутата Київської обласної ради В’ячеслава Соболєва і вбивстві його трирічного сина Олександра.

Одному із затриманих за підозрою у вбивстві трирічного сина депутата Київської обласної ради В’ячеслава Соболєва всього 18 років.