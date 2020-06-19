Депутат Київської обласної ради В'ячеслав Соболєв заявив про стеження і звернувся до Президента Володимира Зеленського з приводу розслідування замаху на нього, в результаті якого загинув трирічний син.

Відеозвернення він опублікував на своїй сторінці в Facebook.

“Позавчора вночі люди в масках ходили навколо мого будинку. Я це відео скинув слідчому, на що була відповідь така ж в принципі, як і завжди: “А що ви хотіли? По Києву вночі багато людей ходить в масках. Нічого страшного”. Замість того, щоб нам допомогти в розслідуванні, щоб обмінюватися інформацією і покарати замовників вбивства мого сина на сьогоднішній день тільки за мною, за моєю родиною, за адвокатом ведуться ті дії, від яких волосся дибки у будь-якої нормальної людини”, – сказав Соболєв.

Адвокат уточнив, що інформація збирається щодо транспортних засобів, якими користуються Соболєв і члени його родини, а також якими користується захист і члени його родини. Проводяться спроби отримання відеозаписів з камер спостереження, які мають відношення до їх власності.

“Саме такими діями проводиться збір інформації, яким чином я і мій клієнт отримуємо певну інформацію пов’язану або з ходом розслідування, або пов’язану з тими особами, які причетні до організації замовного вбивства”, – додав він.

У зв’язку з цим Соболєв звернувся до Зеленського.

“Шановний пане Президенте, в черговий раз я звертаюся до вас з проханням про те, щоб ви приділили увагу вбивствам, які відбуваються в нашій країні, вже практично сім місяці минуло з того момент, як убили мого сина. Сім місяців пройшло з того моменту, як ми кожен день з моїми дітьми, з моєю дружиною чекаємо, коли ж все таки прийдуть вбивати мене. На сьогоднішній день все, що відбувається в розслідуванні дорівнює нулю, так крім цього силовики почали винаходити ситуацію, як би мені нашкодити ще далі. Я цього не боюся і не соромлюся. Якщо хтось хоче, щоб я кудись поїхав, цього точно не вийде”, – резюмував Соболєв.

Нагадаємо, 1 грудня у центрі Києва, на перехресті вулиць Тарасівської та Льва Толстого, невідомі обстріляли автомобіль Range Rover В’ячеслава Соболєва. У салоні знаходилася його дитина, хлопчик трьох років, який помер у машині швидкої допомоги від отриманих травм.

Правоохоронці Києва затримали двох підозрюваних у замаху на депутата Київської обласної ради В’ячеслава Соболєва і вбивстві його трирічного сина Олександра.

Одному із затриманих за підозрою у вбивстві трирічного сина депутата Київської обласної ради В’ячеслава Соболєва всього 18 років.