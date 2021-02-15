Костянтин Богатов, депутат Київської міськради від партії "Голос", побився зі стендапером та сценаристом-співведучим "Телебачення Торонто" Владом Капицею через нецензурну лексику у виступі його колеги.

Про це в Facebook розповів сам побитий стендапер.

Інцидент мав місце 14 лютого під час першого виступу Капиці в рамках стендап-туру Україною. Він відбувався в залі кінотеатру “Братислава” на Оболоні.

За словами стендапера, про присутність депутата Богатова на його виступі організатори сповістили завчасно.

“До мене підійшла пані адмін Олена та сказала: “Сьогодні на вашому виступі буде поважна людина”. З фрази “поважна людина” я одразу зрозумів, що Олена — класична налякана жіночка, особливо після слів: “Це я вам кажу просто щоб ви теж знали”, — переповідає Капиця.

На початку виступу та сама “поважна людина” почала поводитися агресивно через те, що почула нецензурну лексику у виступі іншого стендапера — Дмитра Поліщука — який виступав на розігріві. Так ці події описує Капиця:

“Стендап почався. Діма Поліщук виступає десь третю хвилину, люди сміються, я стою кайфую, спершись на підвищення біля виходу із залу. Тут бачу, що чолов’ягу, який візуально виділяється за віком, починає щось непокоїти, він рухається туди-сюди і в якийсь момент встає та починає бурмотіти “Зупиніть! Що тут? Як таке може бути? Які матюки? Де світло?”. А я стою опершись на щиток, який контролює світло в залі”.

Далі стендапер переказує діалог з політиком, під час якого останній намагається з’ясувати, чому під час виступу вживають лайку, а його переконують у тому, що про це попереджали перед виступом. Але пояснення викликають у депутата ще більше обурення і він вдається до фізичного насильства.

“Після цього він б’є мене по обличчю, попутно зачіпаючи телефон, яким я знімав його. Телефон вилітає, відео вимикається, але частина зберігається. Потім я блокую наступний удар, ловлю його та відштовхую. Це буквально сталось за секунд 20. Від стрімкості ескалації конфлікту я п***в (здивувався — ред.), звичайно”, — розповідає стендапер.

Внаслідок цього стендапер отримав подряпини та синці, його окуляри було зламано. До приїзду поліції агресивного депутата утримували глядачі. Утім, після того, як Богатова вивели з зали, він намагався потрапити туди повторно — вже тоді, коли виступав Капиця.

“Діма довиступав, оголосив мене. Я вийшов та бачу, що до зали знову зайшов чолов’яга, але буквально через секунд 5, співробітник поліції з енциклопедичним “не провокуйте” вивів його самостійно”, — пише Капиця.

Як поводився Богатов того вечора, можна побачити на відеороликах, знятих стендапером:

Сам депутат поки ситуацію не коментує. Натомість з публічною заявою виступили його колеги.

Депутати “Голосу” у Київраді, яких у фракції крім Богатова вісім, назвали його поведінку неприпустимою та вибачилися перед Капицею.

“Партія “Голос” вважає неприпустимою поведінку нашого депутата в КМР Костянтина Богатова. Вважаємо інцидент, який стався в Арт-центрі “Братислава” ввечері 14 лютого ганебним. Ми засуджуємо висловлювання і дії депутата Богатова. Щиро перепрошуємо особисто у стендапера Влада Капиці. І тих, хто став свідком неприпустимих висловлювань та дій під час концерту. Подібна поведінка Костянтина Богатова несумісна з цінностями партії “Голос”, — пишуть на сторінці “Голос. Київ”.

Депутати запевняють, що на найближчих зборах фракції “Голосу” у Київраді та зборах Київської міської територіальної організації партії дадуть оцінку діям Богатова.