Народний депутат від фракції "Європейська Солідарність" Ростислав Павленко зареєстрував петицію до президента щодо визначення невідкладним проєкту Закону №8221 про заборону в Україні РПЦ і підлеглих їй структур.

Про це повідомляє пресслужба “ЄС”.

Він пояснив, що надання Українській Церкві Томосу про автокефалію 6 січня 2019 року створило основу для об‘єднання українських православних у єдиній Помісній Православній Церкві. Цьому мали сприяти Закони, ухвалені у 2018-2019 роках для спрощення переходу церковних громад і відкриття правдивої назви московської церкви, проте, з другої половини 2019 року ці процеси було загальмовано.

“Після початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року факти колаборації представників московської церкви в Україні – багаточисельні і очевидні. Це визначає необхідність рішучих дій для захисту національної безпеки України. З цією метою до Верховної Ради України внесено проєкт Закону №8221 “Про забезпечення зміцнення національної безпеки у сфері свободи совісті та діяльності релігійних організацій” – про заборону в Україні російської православної церкви і підлеглих їй структур, а також назви православних церков з урахуванням Томосу Вселенського Патріарха”, – йдеться у документі.

Павленко зауважив, що рішенням РНБО 1 грудня 2022 року визначено, зокрема, необхідність внесення на розгляд Верховної Ради законопроєкту щодо унеможливлення діяльності в Україні організацій, афілійованих із центрами впливу в РФ. Зважаючи на наявність у парламенті зареєстрованого проєкту з цієї тематики, – нардепи вважають правильним “не зволікати час та невідкладно розглянути цей проєкт”.

У зв‘язку із цим народні обранці запропонували президентові, відповідно до статті 93 Конституції України, визначити законопроєкт невідкладним – для його позачергового розгляду Верховною Радою України.

Раніше народний депутат з фракції “Європейська Солідарність” Микола Княжицький заявив, що озвучені у зверненні Володимира Зеленського рішення РНБО в релігійній сфері можуть уповільнити процес заборони діяльності РПЦ.

Довідка. Президент Україн Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 1 грудня 2022 року “Про окремі аспекти діяльності релігійних організацій в Україні і застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)”.