Про це сповістив голова Управління молоді, спорту та іміджевих проєктів Ізюмської міськради Максим Стрельник.

Як відомо, наразі місто на Харківщині залишається в облозі російських окупаційних військ. Воно й надалі під контролем ЗСУ, проте запеклі бої не припиняються. Раніше солдати РФ намагалися пробитися в Ізюм у трьох напрямках, втім їх постійно відбивали. Нині ж їх “провів” депутат Фомичевський.

“Якби російським окупантам не показали шлях в місто, вони б ніколи не змогли туди потрапити, а тепер через них Ізюм повністю заблокований і доступу для доставки гуманітарної допомоги туди немає”, – зауважив Максим Стрельник.

Представник міськради також наголосив, що єдиною надією для 20 тисяч мешканців міста залишаються Збройні сили України.