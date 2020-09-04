Сьогодні під час засідання Верховної Ради депутат від фракції "Опозиційної платформи – За життя" Микола Скорик розставляв за колег картки нардепів.

Про це повідомляють #Букви.

Так, на відео, яке зняв фотокореспондент #Букв видно, що депутат тримає стопку карток, а потім починає розставляти їх в слоти колег по фракції. Скорик встиг розставити 13 карток.

Варто зазначити, що сьогодні під час голосування депутатка від “ОПЗЖ” Наталя Королевська не голосувала, проте це зробила її картка, через це в Раді виник скандал.