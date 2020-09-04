Про це повідомляють #Букви.
Так, на відео, яке зняв фотокореспондент #Букв видно, що депутат тримає стопку карток, а потім починає розставляти їх в слоти колег по фракції. Скорик встиг розставити 13 карток.
Варто зазначити, що сьогодні під час голосування депутатка від “ОПЗЖ” Наталя Королевська не голосувала, проте це зробила її картка, через це в Раді виник скандал.
- Раніше рух “Чесно” зафіксував перший з моменту прийняття закону про кримінальну відповідальність за “кнопкодавство” факт неособистого голосування в Раді.