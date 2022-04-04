Депутат від "Слуги народу", кум Віктора Медведчука Андрій Холодов разом із дружиною Катериною Шаховською виїхав з України. У партії пояснюють, що він перетнув державний кордон для гуманітарної місії.

Про це повідомила “Українська правда“.

За словами речниці фракції “Слуга народу” Юлії Палійчук, депутат залишив Україну 31 березня. Він перетнув кордон із Румунією 31 березня на автівці Mercedes через прикордонний пункт “Порубне”. Серед пасажирів ще був 65-річний Володимир Шаховський.

На повернення депутата очікують сьогодні, але деталі місії поки не розкривають.

“Андрій Холодов офіційно виконує гуманітарну місію, подробиці якої не можуть бути розголошені. Згідно з офіційним документом, 4 квітня він буде на території України з гуманітарним вантажем. Цю інформацію він підтвердив мені в телефонній розмові”, — зазначила Юлія Палійчук.

Зранку 24 лютого до Польщі вивезли сина депутата 25-річного Філіпа Холодова. Речниця “Слуг народу” зазначила, що не може коментувати особисте життя членів родин нардепів, проте додала, що син депутата перебував за межами України і до першого дня вторгнення. Він виїхав до Польщі ще до запровадження воєнного стану та оголошення загальної мобілізації.