Депутат від "Європейської Солідарності" Володимир Ар'єв подав звернення до голови Офісу президента Андрія Єрмака з вимогою надати інформацію про обставини появи демонтованих дверей з Банкової в етері телеканалу "1+1".

Копію звернення депутат опублікував в Facebook.

Як повідомлялося раніше, 25 березня на етер ток-шоу “Право на владу” на телеканалі “1+1” принесли двері Офісу президента, що були пошкоджені під час акції протесту на Банковій 20 березня.

Розпочинаючи етер ведуча Наталія Мосейчук заявила, що їй “вартувало великих зусиль притягти сюди оцей атрибут”, однак яким чином демонтовані двері опинилися в студії телеканалу роз’яснено не було. З цими питанням до Офісу президента звернувся депутат Ар’єв.

У зверненні він зазначив, що будівля Офісу президента перебуває на балансі Держуправління справами та охороняється Управлінням держохорони Ар’єв запитав про назву компанії, що демонтувала та привезла двері в студію, скільки коштувало перевезення і хто його оплатив. Також депутат спитав, де наразі перебувають ці двері, та запросив документи щодо відповідального зберігання об’єкту у час його перебування за межами охоронюваної території Офісу.

Відповідь на це звернення депутат пообіцяв опублікувати після її надходження.

Нагадаємо, двері, які з’явилися в етері телеканалу, було демонтовано 21 березня. Причиною стало їхнє пошкодження під час акції протесту 20 березня.

Акція під Офісом президента 20 березня: що відомо

20 березня, до дня народження ув’язненого активіста Сергія Стерненка під офісом президента у Києві відбулася акція протесту “Не чуєш? Побачиш”. Під час акції учасники кидали фаєри, петарди й шумові гранати, облили будівлю Офісу фарбою та залишили на її стінах надписи (“Лох”, “Аваков чорт”, “Волю політв’язням”, “1312”, “ACAB” тощо). Крім цього, протестувальники розбили скло у дверях будівлі ОПУ, підпалили табличку з написом Президент України та вхідні двері. Через це правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

Будівлю ОПУ все ще відмивають від написів “1312”, “ACAB”, “ЛОХ”. На це, за попередніми оцінками експертів Офісу, треба щонайменше 2 млн гривень.

21-23 березня поліціянти оголосили про підозру в хуліганстві 5 учасникам акції. Це:

лідер руху “Гонор” Сергій Філімонов ;

; представник ГО “Гонор” Олексій Білковський ;

; ветеран АТО, письменник, співзасновник видання “Дім Химер” Владислав Гранецький-Стафійчук (Влад Сорд);

(Влад Сорд); ветеран АТО, активіст та лідеру ГО “Невідомий патріот” Євген Строкань;

Гаджимурадов Давид.

24 березня підозру також отримав активіст, голова громадської ініціативи “Захистимо Протасів Яр” Роман Ратушний. Він переконаний, що це — замовлення Офісу президента.

24 березня Печерський райсуд обрав запобіжний захід активісту, лідеру ГО “Невідомий патріот” Євгену Строканю. Його відправили під домашній арешт.

За словами Строканя, поліціянти вистежили його для вручення підозри, коли він рухався від Печерського суду, де відбувалася акція на підтримку іншого фігуранта справи щодо акції під ОПУ — Влада Сорда.

Влада Сорда теж скерували під домашній арешт.