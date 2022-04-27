Про це повідомили у Національній поліції України.
48-річний депутат оголосив про створення “Ради самоорганізації міста” 27 березня. Андрій Шевчик самопроголосив себе його керівником, оскільки підтримував російську агресію.
Він записав відео до місцевих жителів, де розповів про незаконний орган влади. Очолити новостворену раду йому запропонували невідомі особи з-поміж російських військових.
Йому повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, яке передбачено ч. 7 ст. 111-1 “Колабораційна діяльність” Кримінального кодексу України. За цей злочин передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 12 до 15 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років та з конфіскацією майна або без такої.
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