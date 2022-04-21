Депутата Херсонської міської ради від політичної партії "Нам тут жити" підозрюють у державній зраді та утримують під вартою. Ім'я підозрюваного поки що не називають.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Генерального прокурора України.

Депутат налагоджував побут окупантів та інформував їх про українських військових. Він також мав доступ до відповідних документів та збирав й передавав представнику РФ дані щодо проукраїнських політичних діячів, активістів, представників правоохоронних органів та учасників бойових дій на сході України.

Підозрюваний закликав інших посадовців регіону до колабораціонізму. Також він розмістив особовий склад військових РФ та допоміг провести ремонт їхньої техніки.

Щоб дискредитувати чинну владу, депутат активно брав участь у створенні проросійськими медіа пропагандистських матеріалів.