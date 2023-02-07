Херсонська обласна прокуратура заочно повідомила про підозру депутату Херсонської обласної ради від забороненої в Україні партії "Блок Володимира Сальдо" у вчиненні умисних пособницьких дій з метою зміни меж території та державного кордону України (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 КК України).

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора України

Як встановило слідство, підозрюваний, який раніше служив у правоохоронних органах та звільнився у званні генерал-майор міліції, під час тимчасової окупації Херсона співпрацював зі співробітником ФСБ РФ.

Представник російської спецслужби керував процесами встановлення та утвердження влади окупаційних військ, координував створення псевдоправоохоронних та незаконних судових органів на території області.

Підозрюваний, своєю чергою, надавав куратору з РФ інформації про осіб, яких можна залучити до співробітництва і роботи в окупаційних органах влади.

Для цього він особисто контактував як з колишніми правоохоронцями, так і з діючими, схиляючи їх до співпраці з окупантами.