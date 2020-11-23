Народний депутат від "Європейської Солідарності" Микола Княжицький повідомив, що через COVID-19 його легені вражені на 50%.

Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.

Княжицький розповів, що перехворів коронавірусною інфекцією COVID-19.

“У мене сьогодні перемога! Важлива. Виписують з лікарні. COVID-19”, – написав він.

За словами Княжицького, він тиждень перебував на самоізоляції у Львові, потім відправився до Києва, де був госпіталізований.

Політик додав, що хворів на COVID-19 у формі на межі середньої і важкої, але зазначив, що в лікарні було багато молодих і людей середнього віку в дуже важкому стані.

“Стан враження легень за висновком КТ – 50%. Це багато … Кажуть, легені будуть відновлюватися три місяці, але ніхто не знає. Більшість моїх знайомих хворіли легко. У мене форма на межі середньої та важкої. Але тут, в лікарні, багато молодих людей, людей середнього віку, які в дуже важкому стані”, – написав нардеп.

Він подякував лікарям за допомогу.