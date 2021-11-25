В Івано-Франківському осередку партії "Європейська Солідарність" заявляють, що влада вирішила звинуватити депутата обласної ради, голову Надвірнянського осередку партії Сергія Волошина, у замаху на першого помічника президента Зеленського Сергія Шефіра.

Про це йдеться у заяві політсили.

У партії вважають, що влада фабрикує справу проти депутата.

“Влада Зеленського пробила чергове дно у переслідуванні опозиції й починає фабрикувати справи проти “Європейської Солідарності” зі звинуваченнями у замаху на вбивство. Івано-Франківська територіальна організація партії “Європейська Солідарність” заявляє про фабрикування такої справи проти депутата обласної ради, голови Надвірнянського осередку партії Сергія Волошина, якого поліція намагається зробити причетним до замаху на першого помічника президента Зеленського Сергія Шефіра”, – йдеться у заяві.

У осередку партії розповіли, що 24 листопада зранку в будинку Сергія Волошина правоохоронці провели обшук, а “документи, якими прикривалася поліція, прямо вказують, що депутата намагаються звинувачувати у замаху на Шефіра”.

Вже пройшло більш ніж два місяці від того часу, як влада оголосила про спробу вбивства першого помічника президента. Але, оголосивши про замах, влада лише імітувала розслідування, так і не давши відповідь ні про те, хто причетний до замаху, ні хто був виконавцем. Попри те, що Зеленський з високої трибуни ООН надав цій справі міжнародного значення, заявивши, що атака на Шефіра – це атака на українські реформи.

На думку політсили, такими діями влада намагається “відвернути увагу країни від своєї тотальної некомпетентності, катастрофічної ситуації з “ковідом”, “вагнергейтом”, офшорним скандалом та енергетикою.

Наразі Івано-Франківська територіальна організація партії “Європейська Солідарність” вимагає притягнути до відповідальності осіб, які “фальсифікують справи проти опозиції”.

Замах на Шефіра

Нагадаємо, близько 10-ї години ранку в середу, 22 вересня, неподалік від села Лісники, що в Києво-Святошинському районі, обстріляли машину першого помічника президента Зеленського – Сергія Шефіра. В автомобіль потрапило понад 10 куль. Водій отримав поранення.

В Офісі президента вважають обстріл автомобіля Шефіра нічим іншим, ніж замахом на вбивство. Як повідомив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, в ОПУ замах на Шефіра пов’язують із деякими олігархічними та кримінальними угрупованнями, але не конкретизував.

За фактом обстрілу автомобіля першого помічника президента Сергія Шефіра відкрито кримінальне провадження з попередньою кваліфікацією замах на вбивство двох і більше осіб.

Президент України Володимир Зеленський зреагував на обстріл автівки свого першого помічника, заявивши, що “відповідь буде сильною”. Він певен, що замах на його першого помічника та близького друга є “реакцією на реальні зміни в державі”.

Згодом сам Сергій Шефір прокоментував інцидент, заявивши, що не розуміє причин. На його думку, замах було скоєно з метою залякування найвищого ешелону влади. Він також пояснив, що їздив службовим неброньованим авто студії “Квартал”, інколи сам керував автівкою, охорони у нього не було, але тепер “примусять узяти”.