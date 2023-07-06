Депутата Одеської обласної ради та його дружину викрито на викраденні 24 млн грн, виділених на ремонт і будівництво об’єктів комунальної та соціальної інфраструктури протягом 2017-2021 років. Раніше їх викривали на рейдерському захопленні землі в регіоні.

Джерело: Управління СБ України в Одеській області.

Кошти призначалися на будівництво дитячого садка та встановлення вуличного освітлення в 11 населених пунктах Одещини. Їхні дії оцінили у 24 млн грн збитків державі.

Підозрювані діяли разом з директором підконтрольної будівельної компанії та голів селищних рад. Фігуранти координували укладання договорів між сільрадами і підрядною організацією. Останній надавали кошти, передбачені бюджетом на реалізацію проєктів.

Організатори схеми штучно завищували вартість та обсяги ремонтно-будівельних робіт. “Залишок” вони розподіляли між собою.

На підставі зібраних доказів дружині депутата, директору підрядника та голові сільради повідомлено про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України: