Джерело: Управління СБ України в Одеській області. 

Кошти призначалися на будівництво дитячого садка та встановлення вуличного освітлення в 11 населених пунктах Одещини. Їхні дії оцінили у 24 млн грн збитків державі.

Підозрювані діяли разом з директором підконтрольної будівельної компанії та голів селищних рад. Фігуранти координували укладання договорів між сільрадами і підрядною організацією. Останній надавали кошти, передбачені бюджетом на реалізацію проєктів.

Фото: Управління СБ України в Одеській області

Організатори схеми штучно завищували вартість та обсяги ремонтно-будівельних робіт. “Залишок” вони розподіляли між собою.

На підставі зібраних доказів дружині депутата, директору підрядника та голові сільради повідомлено про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 3 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією);
  • ч. 1, 3 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів);
  • ч. 1 ст. 366 (службове підроблення);
  • ч. 5 ст. 191 (привласнення майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою).

Нині розв’язують питання щодо притягнення до кримінальної відповідальності депутата облради, який організував злочинну схему, та голів сільрад, що були задіяні в оборудці. Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі.

Фото: Управління СБ України в Одеській області