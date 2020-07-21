Про це повідомила журналістка “Радіо Свобода” Софія Середа в Facebook.

Варто нагадати, що 17 липня, коли депутати розглядали проект постанови №3736 про заяву Верховної Ради з приводу нелегітимного проведення загальноросійського голосування за поправки до Конституції Російської Федерації на тимчасово окупованій території України – в АР Крим та місті Севастополі – Олег Волошин заявив, що український суверенітет “переданий повністю зовнішньому управлінню”, а “країна, в якій немає суверенітету, не може відновити суверенітет над українським Кримом”.

“Після п’ятничної заяви депутата ОПЗЖ Олега Волошина про “відсутність суверенітету” в України, його ось так сьогодні зустріли під Верховною Радою”, – написала журналістка.

Фото: Софія Середа

Також зеленка потрапила на нардепа Олександра Кабанова з “Слуги народу”, який проходив повз.

Фото: Софія Середа

Пізніше #Букви помітили ще одного політика з плямами зеленки на сорочці. Це також нардеп від “Слуги народу” – Євген Шевченко.

Фото: Ян Доброносов

Зазначимо, що у відповідь на скандальну заяву Волошина члени фракцій “Голоса”, “Європейської Солідарності”, “Слуги народу” і депутатських груп “Партія “За майбутнє” і “Довіра” вимагали від спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова “належної реакції” на заяву депутата ОПЗЖ. Також вони вимагали направити відповідний запит до правоохоронних органів.

Представник депутатської групи “За майбутнє” Тарас Батенко назвав заяву Волошина “плювком представника п’ятої колони в українському парламенті тисячолітній історії України” і мільйонам українців, які боролися за незалежність своєї держави.

Також Батенко заявив, що такий як Волошин не може бути народним обранцем Української держави.

  • В травні 2019 року в Харкові на площі Свободи група людей закидала яйцями та пакетами з зеленкою народного депутата Дмитра Святаша (група “Відродження”).