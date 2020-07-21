До початку позачергового парламентського засідання під стінами Верховної Ради депутата з фракції "Опозиційної платформи - За життя" Олега Волошина облили зеленкою.

Про це повідомила журналістка “Радіо Свобода” Софія Середа в Facebook.

Варто нагадати, що 17 липня, коли депутати розглядали проект постанови №3736 про заяву Верховної Ради з приводу нелегітимного проведення загальноросійського голосування за поправки до Конституції Російської Федерації на тимчасово окупованій території України – в АР Крим та місті Севастополі – Олег Волошин заявив, що український суверенітет “переданий повністю зовнішньому управлінню”, а “країна, в якій немає суверенітету, не може відновити суверенітет над українським Кримом”.

“Після п’ятничної заяви депутата ОПЗЖ Олега Волошина про “відсутність суверенітету” в України, його ось так сьогодні зустріли під Верховною Радою”, – написала журналістка.

Також зеленка потрапила на нардепа Олександра Кабанова з “Слуги народу”, який проходив повз.

Пізніше #Букви помітили ще одного політика з плямами зеленки на сорочці. Це також нардеп від “Слуги народу” – Євген Шевченко.

Зазначимо, що у відповідь на скандальну заяву Волошина члени фракцій “Голоса”, “Європейської Солідарності”, “Слуги народу” і депутатських груп “Партія “За майбутнє” і “Довіра” вимагали від спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова “належної реакції” на заяву депутата ОПЗЖ. Також вони вимагали направити відповідний запит до правоохоронних органів.

Представник опзж волошин щойно здійснив злочин. Цитата: «вчора ніхто не прийшов на урочисту сесію з нагоди 30-річчя Декларації по державний суверенітет, бо нема ніякого суверенітету»

Це стаття. — Sofiya Fedyna (@ukrainesinger) July 17, 2020

Депутат ОПЗЖ Волошин щойно з трибуни парламенту заявив, що Україна не має суверенітету. Якщо СБУ не відкриє проти цього непотріба кримінальне провадження, у нас немає СБУ. Чиста 110 стаття ККУ. І краще б він сам склав повноваження після цього. Добровільно. — Volodymyr Ariev (@VolodymyrAriev) July 17, 2020

Представник депутатської групи “За майбутнє” Тарас Батенко назвав заяву Волошина “плювком представника п’ятої колони в українському парламенті тисячолітній історії України” і мільйонам українців, які боролися за незалежність своєї держави.

Також Батенко заявив, що такий як Волошин не може бути народним обранцем Української держави.