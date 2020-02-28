У Мелітополі Запорізької області під час засідання міської ради народного депутата від фракції "Слуги народу" Володимира Крейденка на руках знесли з президії.

Про це повідомляє місцеве видання “РІА Мелітополь“.

Уточнюється, що перед засіданням перед будівлею міської ради відбувалося два пікети.

Аграрії, які дізналися, що на сесію приїде народний депутат Володимир Крейденко, вийшли з вимогою не допустити продажу української землі. На другому пікеті зібралися прихильники депутата.

Стверджується, що народний депутат Крейденко разом зі своїми прихильниками не міг потрапити до сесійної зали міської ради, однак у підсумку все-таки пройшов всередину, зірвавши двері з петель.

Після цього народний депутат намагався зайняти місце секретаря міської ради, що проводив засідання.

В результаті виникла штовханина і Крейденка в буквальному сенсі знесли з президії на руках під крики “Ганьба!”.

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<noscript><iframe title="Крейденко по столам скачет" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/8e_7REXSjN4?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></noscript>