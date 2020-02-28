Про це повідомляє місцеве видання “РІА Мелітополь“.
Уточнюється, що перед засіданням перед будівлею міської ради відбувалося два пікети.
Аграрії, які дізналися, що на сесію приїде народний депутат Володимир Крейденко, вийшли з вимогою не допустити продажу української землі. На другому пікеті зібралися прихильники депутата.
Стверджується, що народний депутат Крейденко разом зі своїми прихильниками не міг потрапити до сесійної зали міської ради, однак у підсумку все-таки пройшов всередину, зірвавши двері з петель.
Після цього народний депутат намагався зайняти місце секретаря міської ради, що проводив засідання.
В результаті виникла штовханина і Крейденка в буквальному сенсі знесли з президії на руках під крики “Ганьба!”.
- 27 лютого в Жмеринці Вінницької області активісти “Національних дружин” намагалися проникнути на засідання міської ради та влаштували сутички з правоохоронцями. В результаті правоохоронці затримали 11 осіб. Під час зіткнень постраждали 8 поліцейських та 4 учасники заворушень.