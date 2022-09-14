Про це йдеться у законопроєкті №8029 про внесення змін до Закону України “Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України” щодо порядку виїзду громадян за кордон в особливий період на умовах гарантованої фінансової підтримки Збройних Сил України.

Головною метою законопроекту є внесення до законодавства змін, які посприяють зменшенню кількості громадян, які не можуть заробити на себе і сім’ю, збільшенню фінансової підтримки ЗСУ, зміцненню економіки та обороноздатності держави, зниженню градуса соціально-економічної напруги.

З початку повномасштабного вторгнення рівень безробіття в Україні зріс до 35%, що негативно впливає на настрої в суспільстві.

У пояснювальній записці автори проєкту закону пропонують випускати за кордон чоловіків віком від 18 до 60 років під щомісячний гарантійний внесок. Планується, що українці будуть відкривати у державних банках рахунки на суму 5 неоподаткованих мінімумів для працездатних громадян (станом на теперішній час це 13 тисяч гривень) та кожного місяця поповнювати його на суму, яка становить – 2697 гривень.

Як гарантію, пропонують брати у чоловіків письмове підтвердження добровільної сплати коштів на спеціальний рахунок ЗСУ.

“З кожних 100 тисяч військовозобов’язаних громадян, які виїдуть під час воєнного стану за кордон на запропонованих умовах, майже 270 млн гривень щомісяця буде потрапляти на рахунок ЗСУ (якщо тих, хто виїхав було б мільйон, це було б вже близько 2,7 млрд гривень додатково щомісяця на рахунок ЗСУ)”, – зазначили у тексті пояснювальної записки.

Нардепи також планують ввести збір для тих, хто незаконно виїхав за кордон під час дії воєнного стану. Пропонується зобов’язати сплачувати внесок розміром 10 неоподаткованих мінімумів для працездатних громадян, тобто 26 тисяч гривень, за кожен місяць перебування за кордоном.

Водночас автори законопроєкту переконані, якщо буде потреба підсилити ЗСУ великою кількістю нових мобілізованих, яких, припустимо, не вистачатиме в країні, то найсміливіші патріоти з-поміж представників “вільного народу вільної країни”, які працюватимуть за кордоном, цілком можуть повернутися в Україну і приєднатися до тих найсміливіших патріотів, які вже захищають Україну зі зброєю в руках.

Депутати пропонують корегувати, удосконалювати запропоновані законодавчі зміни в робочому порядку під час підготовки проєкту до другого читання.

Ініціатором законопроєкту вказано депутата України IX скликання від партії “Слуга народу” Георгія Мазурашу.

Нагадаємо, що чоловікам призовного віку не дозволяють виїжджати за межі України, допоки в державі триває повномасштабна війна проти РФ і введено воєнний стан. Раніше президент України Володимир Зеленський відповів на петицію з вимогою скасувати заборону на виїзд з України чоловікам призовного віку (від 18-ти до 60-ти років) у період воєнного стану. Попри значну підтримку вимоги скасувати обмеження виїзду за кордон для чоловіків призовного віку, президент не підтримав цієї ініціативи.

Натомість в Україні спростили процес організації виїзду дітей за кордон на оздоровлення та відпочинок. Відтак, під час воєнного стану групи дітей зможуть виїжджати за кордон на оздоровлення та відпочинок, але виключно за наявності згоди Нацсоцслужби.