Covid-19 Україна

оновлено 08.02.2021 о 14:02

Всього:

1246990 (+2141)

Хворіють:

147603 (+2141)

Вилікувались:

1075743 (+2697)

Померло:

23644 (+47)

14:48 Аня Тейлор-Джой поділилася ідеєю другого сезону «Ходу королеви»
14:22 Депутатами стали 4 дітей нардепів віком до 21 року, – «Чесно»
13:59 РФ нарощує військову присутність в окупованому Криму — український космічний центр
13:54 Зеленський анонсував проведення 30 щотижневих форумів до Дня Незалежності України
13:14 Twitter верифікував акаунт МЗС РФ в окупованому Криму
13:00 Прем’єр-міністр Ізраїлю Нетаньягу відкинув звинувачення в корупції у свій бік
12:50 На українцях не експериментуватимуть російською вакциною, – Зеленський
12:33 Зеленський: «Вакцинація в Україні має охопити щонайменше половину населення»
12:24 Експорт з Великобританії в ЄС знизився на 68% після торговельної угоди щодо Brexit
11:46 На Столичному ринку напали на журналістів «Великого Києва»: поліція відкрила провадження
11:38 Ціна на електроенергію в Україні злетіла на 18% після аварійних зупинок ТЕС
10:44 США мають намір повернутися до Ради ООН з прав людини — AP
08:50 За минулу добу в Україні зафіксовано 2141 новий випадок COVID-19
08:23 Мультиплікатор Хаяо Міядзакі занудьгував на пенсії і знову почав знімати
07:57 8 лютого 2021 року: яке сьогодні свято, традиції, прикмети, іменини
07:28 8 лютого в Україні прогнозуються сніг, хуртовини, на півдні до +12°C
00:00 Опубліковано документальний фільм The New York Times про Брітні Спірс

07 лютого

23:33 Помер 100-річний ексдержсекретар США Джордж Шульц
22:59 Ілон Маск поділився новим фото з сином
21:56 Paramount запускає у виробництво пріквел серіалу «Єллоустоун»
21:29 Кравчук закликав українських військових жорстко реагувати на обстріли бойовиків
20:34 Снігопад у Нідерландах: скасували десятки авіарейсів і зупинили потяги
19:57 На Україну насувається негода: поліція просить водіїв утриматися від поїздок
18:56 У «Борисполі» іноземець намагався вивезти 2 валізи рецептурних препаратів Pfizer
18:29 Рекорд: 70-річний британець самотужки перетнув на човні Атлантику
17:56 Президент Литви назвав зміни до Конституції, ініційовані Порошенком, історичними
17:28 Ілон Маск зайнявся написанням книги про Tesla і SpaceX
16:55 В Індії з гір зійшов льодовик: виявлено 10 тіл
16:02 Радник Трампа розповів, як добре колишньому президенту живеться без соцмереж

Депутатами стали 4 дітей нардепів віком до 21 року, – «Чесно»

За підсумками місцевих виборів-2020 четверо дітей народних депутатів чинного скликання Верховної Ради у віці до 21 року (1999 року народження або молодше) стали депутатами міських і районних рад.

Понеділок, 8 лютого 2021, 14:22

Про це повідомляє рух “Чесно”.

Ростислав Солод (ОПЗЖ) став депутатом Краматорської міської ради, Ярина Ар’єва (Євросолідарність) – Київради, Дмитро Копанчук (“Слуга народу”) – Рудківської міської ради, а Ярослав Вельможний (“Наш край”) отримав мандат депутата Сєвєродонецької районної ради.

Всього у місцеві ради було обрано 49 депутатів у віці від 18 до 21 року. Щонайменше дві третини були родичами політиків або місцевих чиновників.

Рух “ЧЕСНО” дослідив, хто з наймолодших депутатів місцевих рад отримав мандат і при цьому є родичем відомого політика.

19-річний новообраний депутат Краматорської міської ради від ОПЗЖ Ростислав Солод – син двох нардепів чинного скликання, які також представляють ОПЗЖ. Його мати – нардеп чотирьох скликань Наталія Королевська, батько – нардеп двох останніх скликань Ради Юрій Солод.

Фото: “Чесно”

Депутаткою Київської міської ради від ЄС стала Ярина Ар’єва – дочка нардепа чотирьох скликань (від “Нашої України” та ЄС), колишнього голови української делегації у ПАРЄ Володимира Ар’єва. Кандидатка отримала 2761 голос (57,8% квоти) і стала однією із двох депутаток – родичів політиків у віковій групі 18–21 рік, які пройшли у раду попри непрохідне місце у списках. У Київраді вона увійшла до комісії з питань охорони здоров’я та соціальної політики.

Мати Ярини Ар’євої – журналістка та телеведуча, авторка програм на телеканалі “Прямий” Наталка Фіцич.

Фото: Facebook-сторінка Наталки Фіцич

20-річний Дмитро Копанчук став депутатом Рудківської міської ради (Львівщина). Він є сином нардепки чинного скликання ВРУ Олени Копанчук. У своєму окрузі кандидат набрав 0 голосів. Він потрапив у раду завдяки високому місцю у єдиному списку партії (№ 2).

Фото: “Чесно”

21-річний безробітний Ярослав Вельможний став депутатом Сєвєродонецької районної ради (Луганщина) від партії “Наш край”. Його батько – нардеп Сергій Вельможний, який потрапив до Ради у 2019 році як самовисуванець. На момент виборів був радником голови благодійної організації “Фонд Сергія Шахова” і членом партії “Наш край”. Пізніше увійшов у групу “Довіра”.

Сергій Вельможний (другий зліва) на партійній конференції у Рубіжному. Фото: “Опора”.

Як повідомлялося, 8 серпня 2020 року ЦВК встановила неможливість проведення перших виборів депутатів окремих сільських, селищних, міських рад Донецької і Луганської областей та відповідних сільських, селищних, міських голів, визначивши їх переліки. Таким чином перші місцеві вибори 25 жовтня 2020 року у вказаних територіальних громадах не було проведено.

  • 29 листопада у Чернівцях повторно проголосували на виборах міського голови.
  • 22 листопада, відбулося повторне голосування на виборах голів міських територіальних громад. Причиною цього стало те, що жоден із кандидатів на посаду міського голови не набрав 50% голосів виборців.
  • Також 15 листопада в семи містах України пройшло повторне голосування на місцевих виборах.
  • 25 жовтня в Україні розпочалися місцеві вибори до обласних, районних рад та об’єднаних територіальних громад.
  • Проміжні та повторні вибори до місцевих органів влади різних рівнів мають поетапно відбутися на 174 виборчих дільницях у 24 областях України, а завершити голосування планується до кінця березня 2021 року.
  • 24 січня в Україні відбулися повторні місцеві вибори у 13 областях.
Теги: Верховна Рада, місцеві вибори 2020, місцеві вибори, ЧЕСНО

Букви в Google News

Підписатись

Читати #Букви у Telegram і у Facebook