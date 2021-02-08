Депутатами стали 4 дітей нардепів віком до 21 року, – «Чесно»

Про це повідомляє рух “Чесно”.
Ростислав Солод (ОПЗЖ) став депутатом Краматорської міської ради, Ярина Ар’єва (Євросолідарність) – Київради, Дмитро Копанчук (“Слуга народу”) – Рудківської міської ради, а Ярослав Вельможний (“Наш край”) отримав мандат депутата Сєвєродонецької районної ради.
Всього у місцеві ради було обрано 49 депутатів у віці від 18 до 21 року. Щонайменше дві третини були родичами політиків або місцевих чиновників.
Рух “ЧЕСНО” дослідив, хто з наймолодших депутатів місцевих рад отримав мандат і при цьому є родичем відомого політика.
19-річний новообраний депутат Краматорської міської ради від ОПЗЖ Ростислав Солод – син двох нардепів чинного скликання, які також представляють ОПЗЖ. Його мати – нардеп чотирьох скликань Наталія Королевська, батько – нардеп двох останніх скликань Ради Юрій Солод.
Фото: “Чесно”
Депутаткою Київської міської ради від ЄС стала Ярина Ар’єва – дочка нардепа чотирьох скликань (від “Нашої України” та ЄС), колишнього голови української делегації у ПАРЄ Володимира Ар’єва. Кандидатка отримала 2761 голос (57,8% квоти) і стала однією із двох депутаток – родичів політиків у віковій групі 18–21 рік, які пройшли у раду попри непрохідне місце у списках. У Київраді вона увійшла до комісії з питань охорони здоров’я та соціальної політики.
Мати Ярини Ар’євої – журналістка та телеведуча, авторка програм на телеканалі “Прямий” Наталка Фіцич.
Фото: Facebook-сторінка Наталки Фіцич
20-річний Дмитро Копанчук став депутатом Рудківської міської ради (Львівщина). Він є сином нардепки чинного скликання ВРУ Олени Копанчук. У своєму окрузі кандидат набрав 0 голосів. Він потрапив у раду завдяки високому місцю у єдиному списку партії (№ 2).
Фото: “Чесно”
21-річний безробітний Ярослав Вельможний став депутатом Сєвєродонецької районної ради (Луганщина) від партії “Наш край”. Його батько – нардеп Сергій Вельможний, який потрапив до Ради у 2019 році як самовисуванець. На момент виборів був радником голови благодійної організації “Фонд Сергія Шахова” і членом партії “Наш край”. Пізніше увійшов у групу “Довіра”.
Сергій Вельможний (другий зліва) на партійній конференції у Рубіжному. Фото: “Опора”.
Як повідомлялося, 8 серпня 2020 року ЦВК встановила неможливість проведення перших виборів депутатів окремих сільських, селищних, міських рад Донецької і Луганської областей та відповідних сільських, селищних, міських голів, визначивши їх переліки. Таким чином перші місцеві вибори 25 жовтня 2020 року у вказаних територіальних громадах не було проведено.
- 29 листопада у Чернівцях повторно проголосували на виборах міського голови.
- 22 листопада, відбулося повторне голосування на виборах голів міських територіальних громад. Причиною цього стало те, що жоден із кандидатів на посаду міського голови не набрав 50% голосів виборців.
- Також 15 листопада в семи містах України пройшло повторне голосування на місцевих виборах.
- 25 жовтня в Україні розпочалися місцеві вибори до обласних, районних рад та об’єднаних територіальних громад.
- Проміжні та повторні вибори до місцевих органів влади різних рівнів мають поетапно відбутися на 174 виборчих дільницях у 24 областях України, а завершити голосування планується до кінця березня 2021 року.
- 24 січня в Україні відбулися повторні місцеві вибори у 13 областях.