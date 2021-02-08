Депутатами стали 4 дітей нардепів віком до 21 року, – «Чесно»

За підсумками місцевих виборів-2020 четверо дітей народних депутатів чинного скликання Верховної Ради у віці до 21 року (1999 року народження або молодше) стали депутатами міських і районних рад.

Про це повідомляє рух “Чесно”.

Ростислав Солод (ОПЗЖ) став депутатом Краматорської міської ради, Ярина Ар’єва (Євросолідарність) – Київради, Дмитро Копанчук (“Слуга народу”) – Рудківської міської ради, а Ярослав Вельможний (“Наш край”) отримав мандат депутата Сєвєродонецької районної ради.

Всього у місцеві ради було обрано 49 депутатів у віці від 18 до 21 року. Щонайменше дві третини були родичами політиків або місцевих чиновників.

Рух “ЧЕСНО” дослідив, хто з наймолодших депутатів місцевих рад отримав мандат і при цьому є родичем відомого політика.

19-річний новообраний депутат Краматорської міської ради від ОПЗЖ Ростислав Солод – син двох нардепів чинного скликання, які також представляють ОПЗЖ. Його мати – нардеп чотирьох скликань Наталія Королевська, батько – нардеп двох останніх скликань Ради Юрій Солод.

Фото: “Чесно”

Депутаткою Київської міської ради від ЄС стала Ярина Ар’єва – дочка нардепа чотирьох скликань (від “Нашої України” та ЄС), колишнього голови української делегації у ПАРЄ Володимира Ар’єва. Кандидатка отримала 2761 голос (57,8% квоти) і стала однією із двох депутаток – родичів політиків у віковій групі 18–21 рік, які пройшли у раду попри непрохідне місце у списках. У Київраді вона увійшла до комісії з питань охорони здоров’я та соціальної політики.

Мати Ярини Ар’євої – журналістка та телеведуча, авторка програм на телеканалі “Прямий” Наталка Фіцич.

Фото: Facebook-сторінка Наталки Фіцич

20-річний Дмитро Копанчук став депутатом Рудківської міської ради (Львівщина). Він є сином нардепки чинного скликання ВРУ Олени Копанчук. У своєму окрузі кандидат набрав 0 голосів. Він потрапив у раду завдяки високому місцю у єдиному списку партії (№ 2).

Фото: “Чесно”

21-річний безробітний Ярослав Вельможний став депутатом Сєвєродонецької районної ради (Луганщина) від партії “Наш край”. Його батько – нардеп Сергій Вельможний, який потрапив до Ради у 2019 році як самовисуванець. На момент виборів був радником голови благодійної організації “Фонд Сергія Шахова” і членом партії “Наш край”. Пізніше увійшов у групу “Довіра”.

Сергій Вельможний (другий зліва) на партійній конференції у Рубіжному. Фото: “Опора”.