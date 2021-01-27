Про це інформує пресслужба “ЄС”.

Йдеться про законопроєкти №№4645, 4646 та 4647, які передбачають заходи щодо подолання наслідків епідемії коронавірусу.

Ініціативи, викладені в законопроєкт, спрямовані на реалізацію плану щодо боротьби з епідемією, озвученого п’ятим президентом та лідером партії Петром Порошенком.

У “ЄС” наголошують, що вакцинація, згідно з заявами, має розпочатися в лютому, але чимало питань досі не вирішено.

“Резервація вакцин, їхня реєстрація, закупівля, підготовка кампанії вакцинації, логістика в регіонах. Всі ці стадії провалені. Ми тільки чуємо анонси, теорію, обіцянки”, – наголосила депутата “ЄС” Марія Іонова.

Поданий представниками політсили законопроєкт №4345 “Про внесення змін до Закону України “Про захист населення від інфекційних хвороб” (щодо особливостей організації державного щеплення громадян проти захворювання на коронавірусну хворобу (COVID-19)” пропонує встановити, що уряд має:

розробити Національну програму імунізації громадян проти захворювання на коронавірусну хворобу (COVID-19) з урахуванням встановленої пріоритетності щеплення для усіх груп громадян та професійних груп ризику;

для усіх груп громадян та професійних груп ризику; затвердити критерії пріоритетності – першими мають вакцинуватися медпрацівники, військовослужбовці; люди похилого віку; працівники закладів освіти та соціальної сфери. Завершити щеплення цих соціальних груп необхідно до 1 вересня 2021 року;

передбачити у державному бюджеті на придбання вакцини не менше 15 млрд грн (наразі виділено 2,6 млрд);

встановити і контролювати граничні ціни для товарів і послуг протиепідемічного призначення, зокрема, вакцин і тестів.

Також пропонується заборонити ввезення, поширення та реалізацію в Україні вакцини, розробленої або виробленої на території чи за участі держави, визнаної в установленому порядку державою-агресором.

“Нехай нарешті Зеленський і його уряд чітко заявлять, що не буде закуплено ані російської вакцини, ані російського газу від країни-агресора”, — наголосила на брифінгу депутатка “ЄС” Марія Іонова.

Законопроєктом №4647 пропонується встановити кримінальну відповідальність за оборудки з вакциною, порушення порядку щеплення, використання в комерційних цілях вакцин та тестів, придбаних за бюджетні кошти.

За ці злочинні дії пропонується штраф від 17 до 51 тисячі гривень, арешт на строк до 6 місяців, обмеження волі або позбавлення волі на строк до 3 років. За ті самі дії, вчинені представником влади, повторно або за попередньою змовою групою осіб, – карати позбавленням волі на строк від 5 до 8 років.

Законопроєкт №4646 передбачає надання у 2021 та 2022 роках податкової знижки на витрати з діагностики і тестування COVID-19, придбання лікарських засобів та виробів медичного призначення, необхідних для лікування.

Також депутати виступають за проведення тотального тестування, встановлення якісного контролю за дотриманням самоізоляції особами, що захворіли, та безкоштовне лікування тих, хто потребував госпіталізації.

“Питання загального тестування абсолютно реально провести протягом місяця. Таким чином ми зупинимо розповсюдження вірусу, і не треба тоді тримати всю країну в локдауні, не треба ізолювати всю країну”, — зазначає Іонова.