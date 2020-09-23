Депутати від "Європейської Солідарності" не голосуватимуть за земельні питання, які стоять в порядку денному останнього засідання Київради.

Про це йдеться в заяві депутатів, опублікованій в Facebook.

За словами депутатів, на найближчому пленарному засіданні Київської міської ради в порядок дня внесено низку земельних питань. Ці питання, на їхню думку, ставлять під загрозу знищення семи історичних будівель міста.

“Депутати, які представляють “Європейську Солідарність” в Київраді, не голосуватимуть за це рішення, оскільки нашим пріоритетом залишається захист культурної спадщини Києва. Ми вважаємо, що усі земельні рішення повинна ухвалювати уже нова Київрада”, — йдеться в заяві. Народні обранці закликали депутатів інших фракцій підтримати цю позицію.

Ймовірно, йдеться про сім будівель за адресами:

Іллєнка, 30 (Особняк Баккалинського, 1901 рік);

Гончара, 71 (Будинок Осипа Родіна, 1882 рік, авторства Володимира Ніколаєва);

Ярославська, 8 (Садибний житловий будинок Лунєва, 1880 рік);

Ярославів вал, 296 (Прибутковий будинок, 1897 рік, архітектор М. Гарденін);

Боричів тік, 20/4 (Міщанський будинок, 1830 рік);

Лук’янівська, 29А (Післявоєнний сталінський класицизм, 1950 рік, архітектор П. Дубровський);

Алли Горської, 6 (Районні дитячі ясла №106, 1937 рік, постконструктивізм архітектора Сластіонова).

За словами активістів “Мапа Реновації”, є загроза, що за рішенням Київради ці об’єкти культурної спадщини будуть знесені задля побудови багатоповерхівок.

На ранок 24 вересня активісти запланували акцію протесту “Врятуй та збережи”, метою якої є закликати владу утриматися від прийняття рішень щодо цих об’єктів.