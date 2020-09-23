Про це йдеться в заяві депутатів, опублікованій в Facebook.
За словами депутатів, на найближчому пленарному засіданні Київської міської ради в порядок дня внесено низку земельних питань. Ці питання, на їхню думку, ставлять під загрозу знищення семи історичних будівель міста.
“Депутати, які представляють “Європейську Солідарність” в Київраді, не голосуватимуть за це рішення, оскільки нашим пріоритетом залишається захист культурної спадщини Києва. Ми вважаємо, що усі земельні рішення повинна ухвалювати уже нова Київрада”, — йдеться в заяві.
Народні обранці закликали депутатів інших фракцій підтримати цю позицію.
Ймовірно, йдеться про сім будівель за адресами:
- Іллєнка, 30 (Особняк Баккалинського, 1901 рік);
- Гончара, 71 (Будинок Осипа Родіна, 1882 рік, авторства Володимира Ніколаєва);
- Ярославська, 8 (Садибний житловий будинок Лунєва, 1880 рік);
- Ярославів вал, 296 (Прибутковий будинок, 1897 рік, архітектор М. Гарденін);
- Боричів тік, 20/4 (Міщанський будинок, 1830 рік);
- Лук’янівська, 29А (Післявоєнний сталінський класицизм, 1950 рік, архітектор П. Дубровський);
- Алли Горської, 6 (Районні дитячі ясла №106, 1937 рік, постконструктивізм архітектора Сластіонова).
За словами активістів “Мапа Реновації”, є загроза, що за рішенням Київради ці об’єкти культурної спадщини будуть знесені задля побудови багатоповерхівок.
На ранок 24 вересня активісти запланували акцію протесту “Врятуй та збережи”, метою якої є закликати владу утриматися від прийняття рішень щодо цих об’єктів.
- Раніше повідомлялося, що на наступних виборах мера Києва в столиці точитиметься боротьба між двома групами забудовників, ключовими представниками яких будуть Денис Комарницький та Андрій Вавриш.