Депутати з фракції "Європейської Солідарності" звернулися до Національного антикорупційного бюро України щодо нецільового використання коштів коронавірусного фонду.

Про це повідомили у пресслужбі політсили.

На переконання нардепів, розпорядником бюджетних коштів – службовими особами Кабінету Міністрів України — здійснено нецільове використання бюджетних коштів та видатки з бюджету без встановлених бюджетних призначень і всупереч закону “Про державний бюджет 2020 року”.

“Це свідчить про те, що в діях окремих посадових осіб Кабінету міністрів України є ознаки складу кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 210 Кримінального кодексу України”, – наголосила нардеп Софія Федина.

У зв’язку з цим нардепи фракції звернулися до НАБУ.

“Ми просимо НАБУ внести відомості про вчинення службовими особами Кабінету Міністрів кримінальних правопорушень, передбачених частиною 2 статті 210 ККУ до Єдиного реєстру досудових розслідувань і розпочати досудове розслідування”, – повідомила депутатка.