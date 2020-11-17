Про це повідомили у пресслужбі політсили.
На переконання нардепів, розпорядником бюджетних коштів – службовими особами Кабінету Міністрів України — здійснено нецільове використання бюджетних коштів та видатки з бюджету без встановлених бюджетних призначень і всупереч закону “Про державний бюджет 2020 року”.
“Це свідчить про те, що в діях окремих посадових осіб Кабінету міністрів України є ознаки складу кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 210 Кримінального кодексу України”, – наголосила нардеп Софія Федина.
У зв’язку з цим нардепи фракції звернулися до НАБУ.
“Ми просимо НАБУ внести відомості про вчинення службовими особами Кабінету Міністрів кримінальних правопорушень, передбачених частиною 2 статті 210 ККУ до Єдиного реєстру досудових розслідувань і розпочати досудове розслідування”, – повідомила депутатка.
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