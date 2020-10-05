Депутати Європарламенту написали відкритого листа голові фракції "Слуга народу" Давиду Арахамії, в якому попередили українських політиків і олігархів, відповідальних за згортання реформ, про ризики для безвізового режиму та фінансової допомоги з боку ЄС.

Листа написали депутати Віола фон Крамон, Міхаель Галера і Раса Юкнявічене.

Депутати звернулися до голови “Слуги народу” Давида Арахамії і нагадали про обіцянку боротися з корупцією в Україні та встановити мир на Донбасі.

“У боротьбі з корупцією ваш уряд ще в перші дні вселяв надію. Сам президент передбачив “Україну своєї мрії”, де “вчителі отримують реальну зарплату, а корумповані чиновники реальні тюремні строки”. Через 17 місяців ми не можемо не побачити, що мрія дає тріщини, і багато з цих тріщин саме у вашій партії, пане Арахамія”, – йдеться в листі.

Автори листа відзначили, що не можуть не бачити, як деякі члени “Слуги народу” поширюють кремлівську дезінформацію, координуючи добре організовані напади на незалежні установи, такі як НБУ, НАБУ і САП.

Також євродепутати нагадали про скандальну спробу обрати керівника САП комісією, “яка не має значного антикорупційного досвіду, репутації і високих моральних якостей та суспільного авторитету”.

“У звіті Комісії за 2020 рік чітко зазначено, що українська сторона повинна “забезпечити незалежність, ефективність та сталість антикорупційних інституцій та уникати політизації роботи всіх правоохоронних органів. Зокрема, звернути увагу на постійні занепокоєння щодо незалежності та цілісності САП, в тому числі шляхом забезпечення надійної процедури відбору наступного керівника САП”, – написали депутати Європарламенту.

Вони заявили, що все це загрожує макрофінансовій допомозі Україні у розмірі 1,2 мільярда євро.

Євродепутати також нагадали і про ризики втрати безвізу, але уточнили, що це буде стосуватися окремих українських політиків і олігархів, а не громадян.

“Що стосується безвізового режиму, це ні в якому разі не намір з боку ЄС скасувати це велике досягнення для громадян України та громадян ЄС – але все ж ми залишаємо за собою право накладати конкретну відмову в таких свободах окремим олігархам, включаючи політиків, які зловживають цим правом заради своєї приватної незаконної діяльності”, – пишуть депутати.

Автори зазначили, що в партії “Слуга народу” є кілька десятків “поганих яблук”, але в цілому в Європарламенті бачать політсилу як “майданчик для енергійних, розумних і чесних законотовроців”.