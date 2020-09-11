Про це йдеться в офіційному листі.
“Ситуація з контрпротестами проти ЛГБТІ, які часто носять насильницький характер, на жаль, не нова для України, і тому реакція поліції повинна бути швидкою, ефективною і достатньою”, – йдеться в листі, направленому українській владі в п’ятницю депутатами Європарламенту.
У той же час депутати відзначили, що Kyiv Pride став найбільшим у Східній Європі заходом і є приводом для святкування серед руху за рівність ЛГБТІ в Європі.
Політики закликали українську владу забезпечити добре підготовлену, ефективну і достатній захист правозахисників і учасників маршів рівності в Харкові і Запоріжжі і забезпечити ефективне дотримання їх прав на мирні зібрання.
- Щорічний Марш Рівності “КиївПрайд” цього року відбувся в онлайн-форматі з огляду на карантин через епідемію COVID-19.