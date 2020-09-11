35 депутатів від Інтергрупп Європейського парламенту з прав ЛГБТІ закликала уряд і поліцію України гарантувати захист для майбутніх маршів рівності в Харкові і Запоріжжі.

Про це йдеться в офіційному листі.

“Ситуація з контрпротестами проти ЛГБТІ, які часто носять насильницький характер, на жаль, не нова для України, і тому реакція поліції повинна бути швидкою, ефективною і достатньою”, – йдеться в листі, направленому українській владі в п’ятницю депутатами Європарламенту.

У той же час депутати відзначили, що Kyiv Pride став найбільшим у Східній Європі заходом і є приводом для святкування серед руху за рівність ЛГБТІ в Європі.

Політики закликали українську владу забезпечити добре підготовлену, ефективну і достатній захист правозахисників і учасників маршів рівності в Харкові і Запоріжжі і забезпечити ефективне дотримання їх прав на мирні зібрання.