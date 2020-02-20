Депутати Новосанжарської селищної ради звернулись до президента України Володимира Зеленського, міністерки охорони здоров’я України Зоряни Скалецької, міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова та народного депутата України Костянтина Касая із заявою про те, що не можуть прийняти евакуйованих з Китаю українців.

Про це повідомила пресслужба Новосанжарської селищної ради.

Депутати наголошують, що для хворих на коронавірус чи тих, хто контактував із такими людьми, має бути створена база, яка відповідає нормам протиепідемічного режиму на рівні держави. Але у Нових Санжарах лікарня не забезпечена необхідним обладнаннями та препаратами і не готова для надання повноцінної медичної допомоги для лікування хворих на коронавірус.

За їх словами, медичний центр “Нові Санжари” розташований у житловому масиві селища, у якому немає жодних умов для перебування карантинного типу, адже немає ані ізоляторів, ані боксів, належної вентиляційної системи. Крім того, каналізаційна система під’єднана до централізованої каналізаційної системи селища, яка витікає на відкриті поля фільтрації в селі Зачепилівка.

У зв’язку з цим депутати вимагають від вищих посадових осіб держави вжити невідкладних заходів щодо недопустимості розміщення на території Новосанжарської селищної ради, зокрема, в Медичному центрі “Нові Санжари” Національної гвардії України людей, евакуйованих з Китаю.

“Враховуючи думку громади селища, ми, депутати Новосанжарської селищної ради, з метою недопущення проникнення та поширення інфекції коронавірусу COVID-19 на території селища Нові Санжари, з огляду на відсутність спеціалізованого закладу охорони здоров’я, призначеного для тимчасової ізоляції потенційно інфікованих осіб (карантину), категорично проти розміщення евакуйованих громадян України та іноземців з міста Ухань (провінція Хубей, Китай) в непристосованому закладі Медичний центр “Нові Санжари” Національної гвардії України”, – заявляють вони.

Варто зазначити, що 2019-nCoV є збудником респіраторного захворювання і може передаватися від людини до людини, але при тісному контакті з інфікованим пацієнтом.

Вважається, що основним шляхом зараження вірусом є кашель зараженої людини. За даними видання Science Alert, новим шляхом передачі китайського коронавірусу може стати діарея.