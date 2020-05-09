Народні депутати від фракції "Опозиційна платформа – За життя" у День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні проїхалися Києвом на радянських автомобілях.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Зокрема, народні обранці їхали на автомобілях ГАЗ – 21, ГАЗ – 69, ГАЗ- 67 та ГАЗ “Победа” з маркування “З Днем Перемоги”.

В автомобілі знаходилися засновник “ОПЗЖ” Юрій Бойко, голова партії Віктор Медведчук та інші депутати.

Нагадаємо, у Києві в парку Вічної Слави проходить акція, присвячена Дню перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Вхід в парк обмежений, тому там утворилися черги і скупчення людей. Для покладання квітів їх пропускають маленькими групами.