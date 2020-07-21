Народні депутати сьогодні на позачерговому засіданні Парламенту прийняли в цілому законопроєкт "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення умов підтримки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії".

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Зокрема, закон № 3658 підтримали 288 депутатів.

Документом врегульовано проблеми функціонування “зеленої” електрогенерації, що сприятиме зменшенню фінансового навантаження на кінцеву ціну електричної енергії через оптимізацію рівня “зеленого” тарифу, досягненню балансу інтересів суспільства, споживачів електричної енергії та учасників ринку електричної енергії.

Законом передбачено:

зменшення розмірів “зелених” тарифів для об’єктів введених в експлуатацію сонячної та вітрової енергетики шляхом встановлення понижуючих коефіцієнтів;

запроваджено повну відповідальність за небаланс своїх фактичних та акцептованих (прогнозних) графіків виробництва електроенергії для всіх виробників з відновлювальних джерел енергії, що створить для таких суб’єктів економічні стимули для підвищення точності прогнозування своїх графіків відпуску електричної енергії і сприятиме розвитку сектору балансуючих потужностей;

визначено оператора системи передачі відповідальним за компенсацію недовідпущеної виробниками відновлювальних джерел енергії електричної енергії внаслідок виконання ними диспетчерських команд на зменшення та/або обмеження навантаження відповідно до методики, яка затверджується Регулятором;

надано державні гарантії стосовно незмінності законодавства, чинного на день прийняття цього Закону, для виробників за “зеленим” тарифом;

надано можливість участі в аукціонах сонячних електростанцій, які розміщуються на дахах/фасадах будівель та капітальних споруд, тощо.

Відповідні зміни внесено до законів України “Про альтернативні джерела енергії”, “Про ринок електричної енергії”, “Про режим іноземного інвестування”, “Про оренду державного та комунального майна”.

Зазначимо, що сьогодні, 21 липня, відбулася акція протесту працівників галузі відновлюваної енергетики України: “Україна ЗА відновлювану енергетику!”.

Активісти заявили, що енергетика України перебуває в небувалій глибокій кризі, що викликана ручним регулюванням роботи ринку електроенергії з боку НКРЕКП, корупцією та крадіжками коштів з ринку, та аж ніяк не відновлюваною енергетикою, на яку зараз намагаються “повісити” всі проблеми.

Тому працівники галузі ВДЕ вийшли на мирний протест, аби звернутися до Президента Володимира Зеленського та народних депутатів України та попросити сприяти якнайшвидшому вирішенню проблем галузі енергетики.