Народні депутати Верховної Ради сьогодні на засіданні схвалили у першому читанні законопроєкт, яким встановлюються знижені ставки акцизного податку на алкогольні напої (пиво) для малих виробників пива.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Зокрема, документ №5118 підтримали 284 народних обранців.

“Цей законопроєкт про економіку, про туризм, про імідж і бренд держави. У нас чи не вперше з’явилась можливість надати малим учасникам пивного ринку позмагатися з іншими виробниками у світі”, – зазначив голова Комітету ВР з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха.

Документом пропонується внести зміни до підпункту 215.3.1. пункту 215.3. статті 215 Податкового кодексу України, зокрема, змінити схему нарахування ставки акцизного податку на пиво для малих виробників пива відповідно до положень Директиви 92/83/ЄEC, встановивши її в розмірі 1,39 гривень на 1 літр пива.

У пояснювальній записці зазначається, що запропоновані зміни означають диференціацію ставок акцизу на пиво згідно з щорічним обсягом виробництва відповідних пивоварних заводів, до пива, що варять малі пивоварні заводи з обсягом виробництва до 200 000 гектолітрів на рік та зниження ставок акцизного податку для таких виробників на 50%.

Крім того, депутати 290 голосами схвалили пов’язаний законопроєкт №5119. Він дає визначення малим виробникам пива та класифікує їх як незалежний малий пивоварний завод, що працює окремо від будь-якого іншого пивоварного заводу.

Для нього встановлюється необмежений строк дії ліцензії на виробництво пива, вин виноградних, вин плодово-ягідних, напоїв медових, а також скасовується обов’язкова атестація виробництва для виробників пива, вин виноградних, вин плодово-ягідних, напоїв медових кожні п’ять років.