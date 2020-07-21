Народні депутати сьогодні на позачерговому засіданні Парламенту схвалили в цілому законопроєкт № 2259 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформи патентного законодавства.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Відповідне рішення підтримали 238 народних депутатів.

Закон спрямований на забезпечення виконання зобов’язань України у сфері європейської інтеграції в частині узгодження вимог чинного законодавства України щодо охорони прав на винаходи і корисні моделі із правом Європейського Союзу.

Документом, зокрема:

розширено перелік об’єктів технологій, на які не поширюється правова охорона;

передбачена можливість подання заявок в електронній формі;

надано право будь-якій особі подати мотивоване заперечення проти заявки протягом шести місяців від дати публікації відомостей про заявку на винахід;

уточнено порядок надання додаткової охорони прав на винаходи;

розширено перелік прав та обов’язків суб’єктів прав на винаходи (корисні моделі);

передбачена можливість визнання прав на винахід і корисну модель недійсними в адміністративному порядку (“post-grant opposition”).

Законом внесено зміни до Цивільного кодексу, Закону України “Про правову охорону винаходів та корисних моделей” та декрету Кабінету Міністрів України “Про державне мито”.