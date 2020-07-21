Про це повідомляє кореспондент #Букв.
Відповідне рішення підтримали 238 народних депутатів.
Закон спрямований на забезпечення виконання зобов’язань України у сфері європейської інтеграції в частині узгодження вимог чинного законодавства України щодо охорони прав на винаходи і корисні моделі із правом Європейського Союзу.
Документом, зокрема:
- розширено перелік об’єктів технологій, на які не поширюється правова охорона;
- передбачена можливість подання заявок в електронній формі;
- надано право будь-якій особі подати мотивоване заперечення проти заявки протягом шести місяців від дати публікації відомостей про заявку на винахід;
- уточнено порядок надання додаткової охорони прав на винаходи;
- розширено перелік прав та обов’язків суб’єктів прав на винаходи (корисні моделі);
- передбачена можливість визнання прав на винахід і корисну модель недійсними в адміністративному порядку (“post-grant opposition”).
Законом внесено зміни до Цивільного кодексу, Закону України “Про правову охорону винаходів та корисних моделей” та декрету Кабінету Міністрів України “Про державне мито”.
- Раніше Верховна Рада України ухвалила в другому читанні і в цілому законопроєкт про створення Національного органу інтелектуальної власності.