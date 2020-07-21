Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Відповідне рішення підтримали 238 народних депутатів.

Закон спрямований на забезпечення виконання зобов’язань України у сфері європейської інтеграції в частині узгодження вимог чинного законодавства України щодо охорони прав на винаходи і корисні моделі із правом Європейського Союзу.

Документом, зокрема:

  • розширено перелік об’єктів технологій, на які не поширюється правова охорона;
  • передбачена можливість подання заявок в електронній формі;
  • надано право будь-якій особі подати мотивоване заперечення проти заявки протягом шести місяців від дати публікації відомостей про заявку на винахід;
  • уточнено порядок надання додаткової охорони прав на винаходи;
  • розширено перелік прав та обов’язків суб’єктів прав на винаходи (корисні моделі);
  • передбачена можливість визнання прав на винахід і корисну модель недійсними в адміністративному порядку (“post-grant opposition”).

Законом внесено зміни до Цивільного кодексу, Закону України “Про правову охорону винаходів та корисних моделей” та декрету Кабінету Міністрів України “Про державне мито”.

  • Раніше Верховна Рада України ухвалила в другому читанні і в цілому законопроєкт про створення Національного органу інтелектуальної власності.