Про це під час погожувальної наради заявила співголова фракції “ЄС” Ірина Геращенко, повідомляють #Букви.

Співголова фракції наголосила, що вже навіть міністр охорони здоров’я в уряді Зеленського звертає увагу на критичну ситуацію з медичними кадрами. “Шокуюча заява міністра Степанова, що вже 34 тисячі лікарів звільнилися з роботи, тому що в лікарнях немає кисню, немає захисних засобів, і передає їх знову-таки фонд Порошенка, а не влада”, – зауважує Геращенко.

“Статистика хворих на коронавірус вражаюча, але я переконана, що їх набагато більше. Справа в тім, що тисячі людей просто не мають можливості через дороговизну здати тести. Тому що для простого вчителя, чи лікаря 1,5 тисячі гривень за тест – це непомірні кошти”, – заявила Геращенко.

Вона також звернула увагу на проблеми в армії.

“Найганебніша ситуація в бюджеті на наступний рік стосується армії. У нас складається відчуття, що команда Зеленського взяла курс на зниження боєздатності ЗСУ. Бюджет репресивних органів на наступний рік закладається у 125 мільярдів гривень. 2 мільярди додають “доблесній” прокуратурі. Міністерство внутрішніх справ – це вже імператорство в імператорстві. В той же час, бюджет ЗСУ залишається на рівні 117 мільярдів. А це зниження майже на 1,5 відсотка від прийнятого рішення про 5 обов’язкових відсотків”, – зауважила Геращенко.

“Шокуюча інформація, що зараз відбувається в Збройних силах – в зиму заходять без палива, зірвано тендер на закупівлю дизеля, форму вже беруть зимову зі стратегічних запасів, не використано 10 мільярдів, які мали піти на забезпечення Збройних сил цього року. В цьому контексті ми вимагаємо не звітів, а відставки міністра охорони здоров’я Степанова і міністра оборони Тарана зі своїх посад як некомпетентних і тих, хто працює на ліквідацію армії і системи охорони здоров’я в Україні”, – наголосила Геращенко.

Позицію по Тарану також підтримала фракція “Голос”.

“Це надто велика розкіш під час війни мати на такій ключовій посаді людину, яка відверто не впоралася з покладеними на неї обов’язками. От буквально яку позицію не візьми, міністр Таран не впорався. Починаючи від фактичного згортання реформ, закінчуючи незадовільним виконанням контрактів у межах державного оборонного замовлення. Куди не кинь, починаючи від закупки паливно-мастильних матеріалів, закінчуючи співпрацею з парламентом і законодавчою роботою, людина просто знаходиться не на своєму місці”, – заявив голова фракції Сергій Рахманін.