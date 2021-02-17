Група народних депутатів звернулася до генпрокурорки Ірини Венедіктової з вимогою змінити підслідність справи про вбивство журналіста Павла Шеремета.

Про це повідомили у пресслужбі “Європейської Солідарності”.

Нардепи переконані, що справою має займатися не Міністерство внутрішніх справ, а Служба безпеки.

“По-перше, цей злочин є терактом, а по-друге, є інформація з Білорусі про ймовірну причетність до цієї справи спецслужб сусідньої держави. З огляду на це розслідуванням має займатися Служба безпеки України”, — зазначили в партії.

Депутати наголошують, що фігурант справи, ветеран та музикант Андрій Антоненко перебуває за ґратами понад рік, а підозрювана Юлія Кузьменко — під домашнім арештом. Утім переконливих доказів їх причетності досі немає.

“Досі не визначений мотив, досі ми не можемо назвати, що є докази, і тому ми вважаємо, що підслідність має перейти до СБУ. Тим більше, що нещодавно ми всі чули заяви і витік інформації про білоруські спецслужби. І наша вимога – змінити підслідність, щоб це все перейшло до СБУ”, – наголосила депутатка Марія Іонова.

Іонова зазначила, що це вже не перше звернення, однак чіткої відповіді від очільниці Офісу генпрокурора про причини відмови передати справу СБУ отримати не вдалося.

Відповідне звернення до Венедіктової підписали Марія Іонова, Софія Федина, Ірина Фріз, Яна Зінкевич, Михайло Бондар, Микола Величкович, Володимир Ар’єв з “ЄС” та Соломія Бобровська та Андрій Шараськін з “Голосу”.

Нагадаємо, на початку січня з’явилася інформація, що вбивство журналіста Павла Шеремета санкціонував президент Білорусі Олександр Лукашенко. Це стало відомо з аудіозаписів розмов голови Комітету держбезпеки Білорусі у 2008-2012 роках Вадима Зайцева. Запис з кабінету Зайцева, а також звіт стеження за Шереметом були спочатку отримані Ігорем Макаром, активістом білоруської опозиції й колишнім білоруським спецпризначенцям.

Колишній співробітник білоруського спецзагону Ігор Макар заявив, що готовий дати свідчення Генеральній прокуратурі України у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета.

Однак захист фігурантів переконаний, що аудіозаписи навряд чи вплинуть на перебіг судового розгляду у “справі Шеремета”.

Що відомо про справу Шеремета?

Про затримання підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета, яке відбулося у 2016 році, стало відомо торік на початку грудня. Підозри були пред’явлені медсестрі Яні Дугарь, лікарю і волонтерці Юлії Кузьменко та музиканту Андрію Антоненку. Відтоді Юлія Кузьменко та Андрій Антоненко перебували під вартою (Антоненко досі), а Яну Дугарь відпустили під заставу з-під домашнього арешту.

Раніше слідство стверджувало, що Антоненко, “захопившись ультранаціоналістичними ідеями, культивуючи велич арійської раси… вирішив створити організовану групу, щоб в її складі скоїти вбивство журналіста і радіоведучого Павла Шеремета”. За словами самого музиканта, це формулювання було взяте з іншого кримінального провадження, яке не має відношення до вбивства журналіста.

21 травня стало відомо, що слідство у справі про вбивство Павла Шеремета змінило текст підозри фігурантам, прибравши слова про “ультранаціоналістичні ідеї” та “велич арійської раси”. Відповідно до нового тексту підозри, організаторами злочину вважаються “невстановлені особи”, а всі раніше заявлені фігуранти справи — його виконавцями.

Активісти, політики, чиновники висловлювали недовіру слідству, тож регулярно виходили на акції протесту і вимагали справедливого розслідування вбивства журналіста.

В червні матеріали щодо Андрія Антоненка, Юлії Кузьменко та Яни Дугарь об’єднали і відкрили для ознайомлення.

18 серпня підозрюваним у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Андрію Антоненку та Юлії Кузьменко були вручені обвинувальні акти. Захисники Яни Дугарь відмовилися його отримувати.

25 серпня стало відомо, що справу розглядатиме суд присяжних. 28 вересня в Шевченківському районному суді Києва продовжився розгляд по суті справи щодо вбивства журналіста Павла Шеремета – вже за участю присяжних.

10 грудня Шевченківський районний суд залишив під вартою фігуранта справи Шеремета Андрія Антоненка та продовжив дію запобіжного заходу для Юлії Кузьменко та Яни Дугарь. Тоді Антоненко записав звернення до близьких із зали суду.