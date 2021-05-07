Про це йшлося в етері телеканалу “Україна 24”.

Як сповіщалося 28 квітня, народні депутати від фракції “Голосу” зібрали понад 150 підписів за проведення позачергового засідання Верховної Ради щодо розгляду відставки міністра охорони здоров’я Максима Степанова.

Міністр акцентував, що він нібито на відміну від депутатів має багато справ, тому не розмірковує над питанням призначення нового міністра на його заміну.

“Народні обранці за рік досягли своєї мети. Я рік боровся з COVID-19, вони рік збирали підписи. Нарешті зібрали. В мене немає стільки вільного часу, як у деяких народних депутатів, щоб перебирати в голові, хто може бути наступником. Зрозуміло, що посада міністра — це не довічно, головне — що ти залишаєш”, — сказав він.

Зауважимо, що Максим Степанов очолив МОЗ на старті епідемії коронавірусу. 20 березня 2020 року Верховна Рада на позачерговому засіданні з другої спроби призначила його на посаду.

Відтоді депутати кілька разів пробували ініціювати його звільнення. Зокрема, така постанова була зареєстрована у липні 2020 року.