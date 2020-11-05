Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Документ №3817 підтримали 247 народних депутатів.

Законопроєктом пропонується встановити вичерпний перелік грошових доходів громадян, які підлягають компенсації у випадку порушення встановлених строків їх виплати:

  • пенсії або щомісячне довічне грошове утримання (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством);
  • соціальні виплати;
  • стипендії;
  • заробітна плата (грошове забезпечення);
  • сума індексації грошових доходів громадян.

Крім того, документом пропонується уточнити, які саме доплати та інші виплати входять до пенсії як виду доходу, втрата частини якого компенсується, а також актуалізувати перелік фондів загальнодержавного обов’язкового соціального страхування України, кошти яких використовуються для виплати компенсації.

  • Раніше повідомлялось, що Міністерство соціальної політики розробило проєкт закону “про посилення захисту прав працівників на своєчасну і в повному обсязі виплату заробітної плати в разі неплатоспроможності роботодавця”.