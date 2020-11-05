Верховна Рада України сьогодні на засіданні схвалила у першому читанні проєкт закону, яким передбачається компенсація громадянам втрати частини доходів у зв'язку з порушенням строків їх виплати.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Документ №3817 підтримали 247 народних депутатів.

Законопроєктом пропонується встановити вичерпний перелік грошових доходів громадян, які підлягають компенсації у випадку порушення встановлених строків їх виплати:

пенсії або щомісячне довічне грошове утримання (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством);

соціальні виплати;

стипендії;

заробітна плата (грошове забезпечення);

сума індексації грошових доходів громадян.

Крім того, документом пропонується уточнити, які саме доплати та інші виплати входять до пенсії як виду доходу, втрата частини якого компенсується, а також актуалізувати перелік фондів загальнодержавного обов’язкового соціального страхування України, кошти яких використовуються для виплати компенсації.