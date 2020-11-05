Про це повідомляє кореспондент #Букв.
Документ №3817 підтримали 247 народних депутатів.
Законопроєктом пропонується встановити вичерпний перелік грошових доходів громадян, які підлягають компенсації у випадку порушення встановлених строків їх виплати:
- пенсії або щомісячне довічне грошове утримання (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством);
- соціальні виплати;
- стипендії;
- заробітна плата (грошове забезпечення);
- сума індексації грошових доходів громадян.
Крім того, документом пропонується уточнити, які саме доплати та інші виплати входять до пенсії як виду доходу, втрата частини якого компенсується, а також актуалізувати перелік фондів загальнодержавного обов’язкового соціального страхування України, кошти яких використовуються для виплати компенсації.
- Раніше повідомлялось, що Міністерство соціальної політики розробило проєкт закону “про посилення захисту прав працівників на своєчасну і в повному обсязі виплату заробітної плати в разі неплатоспроможності роботодавця”.