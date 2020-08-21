Офіс президента України вимагає обов'язкової присутності всіх народних депутатів від партії "Слуга народу" на урочистих заходах до Дня Незалежності України та на позачерговій сесії Верховної Ради.

Відповідний документ “Програма заходів депутатської фракції партії” Слуга народу” #Буквам надав народний депутат від партії “Слуга народу”.

Так, депутатів кличуть 24 серпня на Софійську площу в Києві, де відбуватимуться урочистості з нагоди Дня Незалежності України.

У програмі заходів на 24 серпня зазначається, що потрапити на урочистості можна за іменними запрошеннями. Допуск відбуватиметься з 08:10.

Внизу червоним шрифтом написано, що присутність депутатів є обов’язковою.

“Присутність народних депутатів на урочистому заході до Дня Незалежності України є обов’язковою і знаходиться на особистому контролі у президента України”, – сказано в програмі.

25 серпня відбудеться позачергова сесія Верховної Ради ініційована президентом Володимиром Зеленським. Внизу червоним шрифтом теж написано, що присутність депутатів є обов’язковою.

“Присутність народних депутатів на позачерговій сесії є обов’язковою і знаходиться на особистому контролі у президента України”, – сказано в програмі.