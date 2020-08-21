Відповідний документ “Програма заходів депутатської фракції партії” Слуга народу” #Буквам  надав народний депутат від партії “Слуга народу”.

Так, депутатів кличуть 24 серпня на Софійську площу в Києві, де відбуватимуться урочистості з нагоди Дня Незалежності України.

У програмі заходів на 24 серпня зазначається, що потрапити на урочистості можна за іменними запрошеннями. Допуск відбуватиметься з 08:10.

Внизу червоним шрифтом написано, що присутність депутатів є обов’язковою.

“Присутність народних депутатів на урочистому заході до Дня Незалежності України є обов’язковою і знаходиться на особистому контролі у президента України”, – сказано в програмі.

25 серпня відбудеться позачергова сесія Верховної Ради ініційована президентом Володимиром Зеленським. Внизу червоним шрифтом теж написано, що присутність депутатів є обов’язковою.

“Присутність народних депутатів на позачерговій сесії є обов’язковою і знаходиться на особистому контролі у президента України”, – сказано в програмі.