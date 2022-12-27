Голова оборонного комітету ФРН Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн закликала федеральний уряд спланувати довгострокову військову допомогу Україні. Вона розкритикувала те, що Німеччина досі ще не має стратегії.

Про це вона розповіла в інтерв’ю RND.

Нещодавно Головнокомандувач ЗСУ попросив у Заходу 300 основних бойових танків і 600-700 бронетранспортерів для перемоги над Росією. Німеччина має ресурси, аби забезпечити необхідне постачання.

Штрак-Ціммерманн зауважила, що відмова канцлера дати Україні танки у боротьбі за виживання не тільки незрозуміла, але й тривожно недалекоглядна. Вона нагадала, що ситуація, особливо для цивільного українського населення, катастрофічна. Очільниця комітету не розуміє, чому Німеччина не може постачити танки.

Особливо коли я чую, що поставка танків була б особливою провокацією для Росії. Ми успішно поставили самохідні гаубиці, зенітні танки, артилерійські системи та високоефективні протиповітряні системи, щоб врятувати тисячі життів”.

Вона наголосила, що постачання танків зараз була б важливим доповненням до відкидання російських позицій.

Депутатка погодилась, що це ймовірно страх перед ескалацією або спрацьовує російський наратив, згідно з яким Захід і НАТО будуть провокувати Росію. Що заважає деяким у Канцелярії надати Україні такі необхідні танки.

За її словами, той, хто фантазує про те, що з Росією буде перетнута червона лінія, розповідає історію агресора, а не жертв.

На запитання щодо того, хто саме блокує постачання, вона зауважила, що радники Шольца неухильно пропонують канцлеру блокувати бойові танки та бронетранспортери в Україні. Однак, зрештою, канцлер Федеративної Республіки несе відповідальність.

Я вважаю цю відмову дуже великою помилкою. Мене злить, коли я озираюся за останні кілька місяців і бачу, які абсурдні дискусії у нас були. Скільки часу минуло, щоб ми могли допомогти. Ці консультанти завжди за хвилею, зовсім не думають стратегічно”.

Водночас Штрак-Ціммерманн висловила сподівання, що у 2023 році ФРН все ж таки згодиться та постачить Україні такі необхідні танки, проте запевнила, що спільно з колегами не припинить наполягати, доки це нарешті не буде реалізовано. Вона також пояснила, що танки легше транспортувати, ніж інше озброєння і зрештою, весь вільний західний світ з нетерпінням чекає на дії Німеччини.

На запитання журналіста, чому б Німеччині не скласти план і не подумати про те, що потрібно Україні в найближчі два, чотири і шість місяців, депутатка погодилась, що це був би правильний крок, зауваживши, що матеріал необхідно доставляти превентивно там, де вже виникають вузькі місця.

Перш ніж думати про стратегію, її потрібно мати. Але ми не маємо стратегії. Ось у чому проблема. Завжди реагувати на українські заклики про допомогу – це не довгострокова стратегія”, – зазначила вона.

Також, окрім цієї війни, зауважила очільниця комітету, Україні потрібні гарантії безпеки з боку НАТО. Вона підтвердила, що в перспективі, за умови виконання всіх вимог, Україна стане членом НАТО.

Після війни Україна також повинна бути зміцнена економічно так, щоб вона знову була здатна виробляти оборонну зброю і Росія не наважилася знову напасти на Україну.

Розмірковуючи над питанням мирної угоди, Ціммерманн пояснила, що війна закінчиться негайно, якщо Росія виведе свої війська і відновить цілісність кордонів України. Проте якщо Україна припинить захищатися до цього часу, країна зникне з карти.

Україна має високий моральний дух і чинить шалений опір. Росія тягне час і буде використовувати переговори лише для відновлення армії, а потім розпочати нові атаки. Довіри до Росії вже немає”, – наголосила вона.

Раніше Шольц дав Росії перспективу повернення до економічної співпраці, якщо війна закінчиться. Одначе, голова оборонного комітету не згодна х цим твердженням, наголосивши, що це абсолютно нереально.

Володимир Путін – військовий злочинець, терорист, масовий вбивця. Значні верстви російського народу підтримують курс Путіна і війну проти сусідньої країни. Багато російських солдатів, які щодня вбивають, спалюють, катують і ґвалтують, також відповідальні за цю війну. Не обтяжених, нормальних відносин з Росією не буде десятиліттями”, – пояснила депутатка Бундестагу.

Вона також констатувала, що Німеччина повинна взяти на себе лідерство в Європі разом зі своїми партнерами. Для цього буде потрібен сучасний, добре оснащений Бундесвер. У довгостроковій перспективі доведеться значно збільшити оборонний бюджет ФРН, як це відбувається в усіх сусідніх європейських країнах.