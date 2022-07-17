У Бундестазі звернулися до канцлера Німеччини Олафа Шольца докладно розповісти про вже надану й заплановану допомогу Україні. З вимогою провести конференцію виступила депутатка від Вільної демократичної партії Марі-Аґнес Штрак-Ціммерман.

Про це повідомило Welt.

Депутатка, яка очолює комітет із питань оборони у Бундестазі, закликала канцлера скликати “Національну конференцію з питань України” якнайшвидше. За її словами, мета зустрічі має полягати у тому, щоб узгодити подальші кроки щодо допомоги Україні. Для цього мають зібратися представники відомства федерального канцлера, збройної промисловості, профспілок і Бундесверу.

“Мета (зустрічі — ред.) повинна полягати в тому, щоб отримати впорядкований огляд (німецької допомоги Україні — ред.) для ініціювання наступних кроків у цілеспрямований, взаємоузгоджений спосіб”, – йдеться в листі.

Марі-Аґнес Штрак-Ціммерман зазначила, що російсько-українська війна перебуває у вирішальній фазі. Вона вважає, що уряд Німеччини “повинен зробити більше, щоб допомогти Україні виграти цю війну”. Зокрема від підтримки Берліна теж залежить наскільки довго Україна зможе захищатися та досягати успіху.

“Тоді як українська армія мужньо протистоїть жорстокій російській навалі, намагаючись стримати російську армію та відзначаючи власні військові успіхи завдяки нашій гуманітарній, економічній та військовій підтримці, Росія продовжує готуватися до великих наступів”, – попереджає депутатка.