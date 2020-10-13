У Запоріжжі у депутати міської ради балотується Вероніка Фесенко, яка у березні 2018 року відвідувала Москву.

Про це розповідають #Букви.

Так, у своєму Instagram Вероніка Фесенко опублікувала виборчу агітацію, на якій зазначається, що вона балотується до міськради від партії “Удар” Віталія Кличка.

“Запоріжжю чисте повітря і чиста політика! Я вірю в успіх нашої команди”, – написала кандидатка.

Вероніка Фесенко у списках кандидатів на сайті ЦВК.

А ще у своєму Instagram вона публікує світлини зі свого особистого життя: з чоловіком та дитиною, з подругами, з відпочинку у різних країнах.

Наприклад, у березні 2018 року Вероніка Фесенко відвідувала Москву і була у захваті від побаченого.

“Як же я люблю відкривати для себе нові міста і країни … Для мене Москва асоціюється з шоколадом “Оленка” і Красною площею! І я просто не могла туди не потрапити! Адже навіть люди з інших галактик прилітають, щоб побачити її. Тим більше Москва як і площа, центр світу, а як же фото для інсти, є фото з Красної – значить був у Москві!” – підписала свої фото Вероніка Фесенко.