Депутатку Тернопільської міської ради від "Європейської Солідарності" Маріанну Юрик-Том'як викликали до поліції після публікації допису про так звану "хресну ходу" прихильників московського патріархату, де вона наголошувала на неприпустимості такого дійства на тлі повномасштабної війни. На депутатку поскаржилися нібито через "порушення рівноправності громадян".

Про це вона заявила на своїй сторінці у Facebook.

“За пост у Facebook мене викликали на “пояснення” у поліційний відділок. Так, це стосується мого допису, на приватній сторінці про шабаш московського патріархату на Тернопільщині”, — написала Маріанна Юрик-Том’як.

За її словами, допис і відео до нього переглянуло майже 500 тисяч користувачів: “До речі, пост мені вже давно знесли зі сторінки, адміни Facebook написали, що надійшло чимало скарг”, — зауважила депутатка.

Маріанна Юрик-Том’як подякували “ображеним” за те, що стежать за нею, дивувавшись що досі існують те, хто допомагає та захищає “кацапське релігійне угрупування”.

“Моя позиція незмінна! Ненавиджу все московське! Ненавиджу тих, хто продовжує служити варварам, загарбникам, вбивцям і ґвалтівникам! У кожного свій фронт! Хтось зі зброєю у руках, а хтось словом!”, — сказала депутатка.

Що передувало?

Наприкінці серпня попри заборону на масові заходи через військові погрози від РФ та воєнний стан в Україні, близько п’яти тисяч паломників вирушили хресною ходою з Кам’янця-Подільського до Свято-Почаївської Успенської лаври. Тоді, за словами керівника Тернопільської ОВА, жоден з ієрархів УПЦ московського патріархату не благословляв хресну ходу.

Місцева влада 24 серпня, замість того, аби займатись нагальними проблемами, мусила “виловлювати по полях” неконтрольовану масу у 5 тисяч осіб. Водночас місцеві ЗМІ повідомляли, що після низки безрезультатних звернень до влади та поліції, мешканці Тернопільщини вирішили зупинити ходу власними силами.

Місцеві вигукували “Слава Україні — Героям слава”, на що прихильники московського патріархату кричали – “хрістос воскрєсі”, тоді жителі Підволочиська закликали “Геть московського попа”, “До пекла, там ваше місце”. Очевидці пояснили, що ще на Хмельниччині на хрестах були помічені триколори РФ. Також зазначалося, що ніхто у колоні не міг говорити українською мовою та не здатен відповісти “Героям Слава”.

Після цього у політичній партії “Європейська Солідарність” закликали Службу безпеки України розібратись з цим питанням.