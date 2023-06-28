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Відповідну світлину з коштовним аксесуаром опублікувала депутатка Ганна Пуртова, вітаючи громадян з Днем Конституції України. Нардепки обрали для вбрання жовто-блакитні кольори з нагоди свята.
Одначе, образ Дмитрієвої доповнив швейцарський годинник від бренду Jacob&Co Five Time Zone за понад 11 тисяч доларів.
Круглий корпус виготовлений з нержавіючої сталі та жовтого золота. Механізм – кварцовий, калібр ETA. Безель інкрустований білими діамантами 3.25 або 5 каратів на смак пошановувача. Ремінець може бути виготовлений з поліуретану.
Зауважимо, користувачі соцмережі зазначили під публікацією, що, ймовірно, кінець епохи бідності стосувався “депутатів, міністрів та суддів”.
Дмитрієва здобула освіту у Державній Дніпропетровській медичній академії за спеціалізацією “Організація та управління охороною здоров’я”, “Терапія”, “Ортопедія” та “Охорона здоров’я”.
На парламентських виборах 2019 року була обрана народним депутатом від партії “Слуга народу”, № 106 у списку.
У Верховній Раді України IX скликання отримала посаду заступниці комітету з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування та голови підкомітету з питань сучасних медичних технологій та розвитку трансплантології.
З 2019 року — авторка та ведуча телевізійної програми на тему профілактики захворювань.
- П’ятий президент України та лідер “Європейської Солідарності” Петро Порошенко під час виступу з трибуни парламенту заявив, що блокування виплат 30 тисяч військовим, яке відбувається протягом місяців – це свідома наруга над Збройними Силами. Він закликав депутатів виконати свій обов’язок щодо українських захисників.
- Народна депутатка з фракції “Європейська солідарність” Вікторія Сюмар заявила, що законопроєкт 9342, який повинен був врегулювати питання грошових виплат військовим, не розв’язує питання 30 тисяч, оскільки уряд просто “переписав” свою постанову, але вдалося вирішити частину інших проблем.
- Фракція “Європейська Солідарність” закликає не фінансувати з держбюджету олігархічні канали, а натомість здійснити перерозподіл бюджетних коштів на підтримку ЗСУ.