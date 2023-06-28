Народну депутатку від "Слуги народу" Оксану Дмитрієву помітили у стінах Верховної Ради з годинником вартістю у понад 400 тисяч грн.

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Відповідну світлину з коштовним аксесуаром опублікувала депутатка Ганна Пуртова, вітаючи громадян з Днем Конституції України. Нардепки обрали для вбрання жовто-блакитні кольори з нагоди свята.

Одначе, образ Дмитрієвої доповнив швейцарський годинник від бренду Jacob&Co Five Time Zone за понад 11 тисяч доларів.

Круглий корпус виготовлений з нержавіючої сталі та жовтого золота. Механізм – кварцовий, калібр ETA. Безель інкрустований білими діамантами 3.25 або 5 каратів на смак пошановувача. Ремінець може бути виготовлений з поліуретану.

Зауважимо, користувачі соцмережі зазначили під публікацією, що, ймовірно, кінець епохи бідності стосувався “депутатів, міністрів та суддів”.

Дмитрієва здобула освіту у Державній Дніпропетровській медичній академії за спеціалізацією “Організація та управління охороною здоров’я”, “Терапія”, “Ортопедія” та “Охорона здоров’я”.

На парламентських виборах 2019 року була обрана народним депутатом від партії “Слуга народу”, № 106 у списку.

У Верховній Раді України IX скликання отримала посаду заступниці комітету з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування та голови підкомітету з питань сучасних медичних технологій та розвитку трансплантології.

З 2019 року — авторка та ведуча телевізійної програми на тему профілактики захворювань.