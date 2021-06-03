Однопартійці вимагають виключення з фракції полтавського депутата від “Європейської солідарності” та священника ПЦУ Олександра Дедюхіна через його пост про аборти.

Про це повідомила нардепка, членкиня Платформи “Безпека. Жінки.Мир” Іванна Климпуш-Цинцадзе.

Зокрема, у вівторок депутат-священник Дедюхін опублікував у Facebook пост про аборти. На його думку, жінка не може робити аборт, якщо дала згоду на секс.

“Якщо хоча б на мить приспустити перетинки між звивинами, то можна дізнатися, що ембріон в матку потрапляє внаслідок певних дій, вчинених самою жінкою. Як там старі люди кажуть: “Сучка не схоче — пес не вскоче”. І якщо ти вже дала згоду на одне, то, будь ласка, неси відповідальність”, – написав Дедюхін.

При цьому він додав, що “відповідальність чоловіка значно більша — у нас же патріархат”.

Проте його заява обурила суспільство та деяких колег по партії. Після цього народний обранець відредагував власну публікацію й забрав з неї деякі особливо різкі висловлювання, але не видалив.

Зараз публікація священника-депутата виглядає так:

Водночас група жінок-нардепок від “ЄС”, зокрема, Іванна Климпуш-Цинцадзе, Ірина Фріз, Ірина Геращенко та Яна Зінкевич, засудили заяви Дедюхіна.

Особливе обурення депутаток викликали некоректні висловлювання Дедюхіна до чутливої та важкої проблеми абортів.

“Відмова від переривання вагітності, зменшення кількості абортів – це важлива тема, яка потребує інших слів, делікатного та уважного ставлення до жінки, надання їй психологічної підтримки, а не цькування”, – написала Климпуш-Цинцадзе.

Вона назвала дії Дедюхіна неприйнятними та такими, що суперечать депутатській етиці та загальновизнаним вимогам моралі та водночас компрометують політичну партію “Європейська Солідарність”.

“Закликаємо О.Дедюхіна публічно перепросити, його заяви сприйняли як дискримінаційні та образливі й жінки, й чоловіки. Ми ініціюємо перед керівними органами партії питання виключення Дедюхіна з фракції за порушення Кодексу депутатської етики з подальшим розглядом питання щодо позбавлення його мандату”, – додала нардепка.