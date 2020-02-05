Про це Кравчук повідомляє на своїй сторінці в Facebook.

“Ви вже знаєте, що “Слуга народу” організовує постійний навчальний центр на базі центру “Парковий”. З березня розпочнуться навчальні програми по законодавчій роботі і медіа-тренінги”, – пише вона.

Уточнюється, що цього разу студентами стануть не тільки народні депутати.

“15-16 лютого ми проведемо тренінг для голів ОТГ (об’єднаних територіальних громад – Ред.) і депутатів місцевих рад на тему децентралізації”, – пише Кравчук.

За її словами, на навчання запрошені 470 депутатів місцевих рад та 24 голови ОТГ, обрані від “Слуги народу”.