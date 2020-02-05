Про це Кравчук повідомляє на своїй сторінці в Facebook.
“Ви вже знаєте, що “Слуга народу” організовує постійний навчальний центр на базі центру “Парковий”. З березня розпочнуться навчальні програми по законодавчій роботі і медіа-тренінги”, – пише вона.
Уточнюється, що цього разу студентами стануть не тільки народні депутати.
“15-16 лютого ми проведемо тренінг для голів ОТГ (об’єднаних територіальних громад – Ред.) і депутатів місцевих рад на тему децентралізації”, – пише Кравчук.
За її словами, на навчання запрошені 470 депутатів місцевих рад та 24 голови ОТГ, обрані від “Слуги народу”.
- 29 липня в трускавецькому п’ятизірковому готелі “Ріксос“ стартувала школа для майбутніх народних депутатів партії Зеленського “Слуга народу“. Закінчилося навчання 4 серпня.
- Стандартний двомісний номер у готелі “Ріксос“ обійшовся “слугам народу“ в 28700 грн за тиждень. Забронювати номер на цей тиждень у готелі “Ріксос“ було неможливо, оскільки вільних місць не було.
- Раніше стало відомо, що тижневе навчання для новообраних народних депутатів у Трускавці обійшлося партії “Слуга народу” в 10 мільйонів гривень.