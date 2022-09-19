Про це Арахамія розповів в інтерв’ю Forbes.
Арахамія розповів, що роль великих бізнесменів у Верховній Раді “нульова”, а впливу вони зараз взагалі не мають на політику:
“Їхнього впливу не те що поменшало, його просто немає. Зараз великий бізнес чітко розуміє, що будь-яка участь у політиці – це токсична історія для них”.
Виплата зарплат у конвертах також припинилася, попри те, що раніше таке явище було присутнє:
“Як системного явища цього більше не існує. Але депутатський цінник зараз сильно знизився, і спроби вплинути на тих чи інших депутатів намагалися робити, скажімо, дрібні “олігархи”. Така історія була відносно нещодавно, не називатиму прізвище бізнесмена, але для нього все закінчилося плачевно і бажання на когось впливати, комусь платити, гадаю, відбило надовго”.
Давід Арахамія висловив сподівання, що той неназваний бізнесмен перекаже цей досвід іншим бізнесменам, які “вирішать втрутитися у політичний процес”.
Проте, на роботу у ВР відсутність доплат ніяк не вплинула. Як пояснив глава фракції “Слуга народу”, почали застосовувати інші практики та мотивацію.
- Верховна Рада повинна забезпечити доступ журналістів до повного обсягу трансляцій своїх пленарних засідань, оскільки така заборона збільшить контроль влади над інформацією та обмежить прозорість ухвалення рішень парламентом. Таку думку висловив юрист Інституту масової інформації Роман Головенко, коментуючи ухвалення парламентом постанови №7739.