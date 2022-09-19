Глава фракції "Слуги народу" Давід Арахамія розповів про вплив бізнесменів і олігархів на нардепів, а також про те, чи платять депутатам зараз "у конвертах".

Про це Арахамія розповів в інтерв’ю Forbes.

Арахамія розповів, що роль великих бізнесменів у Верховній Раді “нульова”, а впливу вони зараз взагалі не мають на політику:

“Їхнього впливу не те що поменшало, його просто немає. Зараз великий бізнес чітко розуміє, що будь-яка участь у політиці – це токсична історія для них”.

Виплата зарплат у конвертах також припинилася, попри те, що раніше таке явище було присутнє:

“Як системного явища цього більше не існує. Але депутатський цінник зараз сильно знизився, і спроби вплинути на тих чи інших депутатів намагалися робити, скажімо, дрібні “олігархи”. Така історія була відносно нещодавно, не називатиму прізвище бізнесмена, але для нього все закінчилося плачевно і бажання на когось впливати, комусь платити, гадаю, відбило надовго”.

Давід Арахамія висловив сподівання, що той неназваний бізнесмен перекаже цей досвід іншим бізнесменам, які “вирішать втрутитися у політичний процес”.

Проте, на роботу у ВР відсутність доплат ніяк не вплинула. Як пояснив глава фракції “Слуга народу”, почали застосовувати інші практики та мотивацію.