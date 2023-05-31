Депутат Київської міської ради Владислав Трубіцин, якому САП та НАБУ висунули обвинувачення за фактом хабарництва та який двічі не прийшов на засідання Вищого антикорупційного суду, 13 травня виїхав за кордон у напрямку Польщі за сприяння очільника Державної прикордонної служби Сергія Дейнеки на підставі листа, адресантом якого виявився глава Головного управління розвідки Кирило Буданов.

Джерело: “Схеми” (“Радіо Свобода”).

За даними журналістів, обвинувачений в корупції депутат залишив Україну через пункт пропуску “Рава-Руська” ввечері 13 травня на власному автомобілі Mercedes S600.

Для перетину кордону Трубіцин скористався листом за підписом начальника ГУР Кирила Буданова. У листі очільник ГУР звернувся до керівника Державної прикордонної служби із проханням посприяти “безперешкодному перетину кордону” для виїзду у закордонне відрядження з 28 січня до 25 травня 2023 року п’ятьом особам.

Серед них і Трубіцин. В листі також вказується марка та номер його автомобіля Mercedes S600, на якому він зрештою і перетнув кордон. Це сталось за три дні до засідання ВАКС. З того часу Трубіцин пропустив два судових засідання, тому прокурор САП подав клопотання про оголошення депутата в міжнародний розшук.

Своєю чергою, журналісти звернулись за офіційним коментарем до Держприкордонслужби. Її речник Андрій Демченко відзначив:

“Державна прикордонна служба діє в межах норм чинного законодавства, в тому числі під час пропуску громадян через кордон в період дії правового режиму воєнного стану. У мене немає інформації щодо перетину кордону Трубіциним і загалом іншими особами, які перетинають кордон. Така інформація заборонена для розповсюдження законодавством. Під час слідства або судових якихось рішень судді мають право за клопотанням слідчих обмежувати людину в перетині кордону України. Якщо такі рішення виносяться і надходять до Державної прикордонної служби, ми їх виконуємо. Крім цього, в межах карного провадження слідчі можуть отримати і, якщо вважають за можливе, оприлюднити інформацію про перетин кордону особами”.

Як пояснили у САП, для виїзду за кордон Трубіцин повинен був завчасно повідомити суд про причину своєї неявки, чого обвинувачений не зробив. Окрім того, Трубіцин мав процесуальний обов’язок – за першим викликом з’являтися на судові засідання, який він вже двічі порушив.

Водночас, журналісти “Схем” встановили, що Трубіцин протягом 2022-2023 років, вже перебуваючи у статусі підозрюваного у кримінальному правопорушенні, неодноразово виїжджав за кордон за сприянням Головного управління розвідки Міноборони – зокрема, 13 листопада 2022 року та 22 січня 2023 року.

Зазначено, що “Схеми” звернулися до Головного управління розвідки Міноборони із запитом про коментар. Представник відомства, Андрій Юсов наголосив, що нині не може прокоментувати цю інформацію.