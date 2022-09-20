Сьогодні, 20 вересня 2022 року, Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжний захід у вигляді застави розміром 49 620 гривень народному депутату від "Слуги народу" Олександру Трухіну, якого підозрюють у спробі підкупу патрульних поліціянтів після ДТП за його участі.

Про це йдеться у повідомленні Центру протидії корупції.

Як зазначено у повідомленні, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду Андрій Біцюк частково задовольнив клопотання прокурора САП та призначив нардепу Олександру Трухіну заставу у розмірі 49,6 тисячі гривень.

Крім того, на нардепа покладено такі процесуальні обов’язки: прибувати до детектива, прокурора та суду за кожною вимогою; повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання чи роботи; утримуватись від спілкування з міністром внутрішніх справ України; керівниками Національної поліції, Департаменту патрульної поліції, управління патрульної поліції у м. Києві Департаменту патрульної поліції, керівниками та судовими експертами національного наукового центру “Інститут судових експертиз ім. Засл. Проф. М.С. Бокаріуса” та свідками у справі.

Строк дії обов’язків – до 20 листопада 2022 року включно.

Також у Центрі протидії корупції пояснили причину такої малої суми застави: “Річ у тому, що нардепу інкримінують нетяжкий злочин (передбачає відповідальність від 2 до 4 років ув’язнення), тому така сума. Однак, обрання запобіжного заходу означає, що підозра Трухіну є обгрунтованою, і наявні певні ризики, передбачені КПК. У випадку внесення застави Трухін повинен: повідомляти про зміну місця проживання та роботи, утриматися від спілкування зі свідками, експертами, главою МВС Монастирським та керівництвом Нацполіції”.

У ЦПК зазначили, що в обов’язку здати закордонні та дипломатичний паспорт прокурору САП відмовили.

Під час обрання запобіжного заходу Олександру Трухіну його захисники попросили частину засідання проводити без журналістів і вільних слухачів, через те, що там буде питання державної таємниці або інформації з обмеженим доступом. Зокрема, дії депутата після 24 лютого. Суддя Біцюк в цій частині клопотання задовольнив.

Під час засідання адвокат Солодко, який захищає нардепа, заявив, що Трухіну не було сенсу пропонувати патрульним гроші. Мовляв, за кермом була інша особа. Після чого зачитав рішення Дарницького суду Києва про визнання тієї особи винною.

Стосовно міністра Монастирського, то адвокат каже, що все надумано. Мовляв, не було сенсу щось вирішувати, бо винним в ДТП була інша особа. Ще додав, що поліціянти не вносили інформацію про пропозицію 150 тисяч в рапорт і не повідомили слідчому, який прибув на місце ДТП.

За словами прокурора, захист активно протидіє й активно знищує докази. Адже Трухін особисто знайомий з главою МВС Монастирським. Відео з камер патрульних зникало з серверів і знищувалося. Окрім того, Олександр Трухін намагався вплинути на трьох працівників поліції на місці ДТП.

Нагадаємо, що 7 вересня Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили народному депутату України від фракції “Слуга народу” Олександру Трухіну про підозру у спробі підкупу патрульних поліціянтів.

За версією слідства, у серпні 2021 року народний обранець запропонував неправомірну вигоду патрульним поліціянтам у розмірі 150 тисяч без зазначення грошової одиниці за те, щоб йому дозволили залишити місце ДТП, яка сталась за його участю.

Також у НАБУ зазначили, що триває досудове розслідування, розпочате 2 лютого 2022 року Генеральним прокурором на підставі матеріалів журналістського розслідування.

Олександр Трухін підтвердив інформацію щодо вручення йому підозри щодо ДТП, яка сталася у серпні 2021 року. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

“Сьогодні отримав від САП підозру щодо одного з епізодів ДТП, яка сталася рік тому на Бориспільській трасі. На вручення підозри я з‘явився добровільно, нікуди не втікав і втікати не збираюся. Мій дім – Україна, який я не покидав і ніколи не покину, і буду продовжувати робити все, що в моїх силах для нашої перемоги. А це – і евакуація людей, і пошук військового обладнання по всьому світу та його доставлення в Україну, і багато іншої роботи, про яку розкажу колись своїм онукам”, – зазначив Олександр Трухін.

Також він дав слово співпрацювати зі слідством і брати участь у всіх слідчих діях, адже, як Трухін зазначив, йому немає чого приховувати й він буде у законний спосіб доводити свою невинуватість.