Про це повідомляє видання “Big Kyiv”.

Депутати вважають, що невмотивовані та упереджені справи проти політиків, громадських лідерів та активістів Євромайдану дискредитують Україну та Главу держави.

Йдеться про справи проти Петра Порошенка, активістів Сергія Стерненка і Марусі Звіробій, ексміністра інфраструктури Володимира Омеляна, депутатки фракції “ЄС” в парламенті Софії Федини, ексдепутатки Тетяни Чорновол і генерала Дмитра Марченка.

У вівторок, 30 червня, депутати Київради (Тарас Криворучко, Георгій Ясинський, Вадим Сторожук, Владислав Турець, Наталія Маслова, Максим Конобас) представлять свій план дій спрямованих на протидію політичними переслідуваннями в країні. Брифінг відбудеться о 9:30 біля центрального входу в мерію за адресою вул. Хрещатик, 36.