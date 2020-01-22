Про це #Буквам повідомив один з депутатів Верховної Ради.

Співрозмовник видання зазначив, що стан здоров’я нардепа погіршився після початку роботи у Верховній Раді України.

Депутат також нагадав, що під час засідання Верховної Ради в грудні фотографи #Букв зняли, як Микола Стефанчук спить прямо під час голосування, і зазначив, що так позначився стан здоров’я.

Депутат від "Слуги Народу" спить під час засідання Ради🤷‍♂ Я не сплю, просто повільно моргаю ©Нардеп від Слуга Народу Микола Стефанчук цілу ніч працював над законопроєктами (але це не точно), а в Раді стомився та вирішив трішечки відпочити.Підписуйтесь на #Букви в Telegram: https://t.me/joinchat/AAAAAExKufgCLV1h2gTx2g Gepostet von Букви am Dienstag, 3. Dezember 2019

Дату госпіталізації депутат не уточнив. У прес-службі партії не стали коментувати цей факт.