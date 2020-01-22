Про це #Буквам повідомив один з депутатів Верховної Ради.
Співрозмовник видання зазначив, що стан здоров’я нардепа погіршився після початку роботи у Верховній Раді України.
Депутат також нагадав, що під час засідання Верховної Ради в грудні фотографи #Букв зняли, як Микола Стефанчук спить прямо під час голосування, і зазначив, що так позначився стан здоров’я.
Депутат від "Слуги Народу" спить під час засідання Ради🤷♂
Я не сплю, просто повільно моргаю ©Нардеп від Слуга Народу Микола Стефанчук цілу ніч працював над законопроєктами (але це не точно), а в Раді стомився та вирішив трішечки відпочити.Підписуйтесь на #Букви в Telegram: https://t.me/joinchat/AAAAAExKufgCLV1h2gTx2g
Gepostet von Букви am Dienstag, 3. Dezember 2019
Дату госпіталізації депутат не уточнив. У прес-службі партії не стали коментувати цей факт.
- Нагадаємо, в листопаді Верховна Рада України проголосувала за дострокове припинення повноважень народного депутата Ірини Луценко (“Європейська Солідарність”), яка оголосила, що йде з Парламенту за станом здоров’я.
- Передбачалося, що місце Луценко у Верховній Раді може зайняти ексзаступниця міністра енергетики та вугільної промисловості Наталя Бойко, яка була під №24 у партійному списку. Однак Бойко відмовилася від мандата, і місце зайняв колишній глава Інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович, який знаходився в списку під №25.
- Обрання Володимира В’ятровича народним депутатом України було оскаржено у Верховному суді, однак в грудні він приніс присягу.