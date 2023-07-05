У заяві Тернопільської територіальної організації партії "Європейська Солідарність" наголосили, що посадовці Тернопільської області, які підозрюються у корупції, мають бути відсторонені від своїх посад.

Джерело: пресслужба “ЄС”

26 червня голову Тернопільської облради та двох заступників голови Тернопільської військово-цивільної адміністрації затримали на одержанні неправомірної вигоди. За даними слідства, вони вимагали у волонтера 1,8 млн гривень.

Тернопільські партійці пояснили, що у будь-якій країні зі сталими демократичними традиціями питання відставки керівника, який обвинувачується у причетності до корупційних діянь, вирішується протягом кількох годин і за ініціативи самого посадовця.

“Найгірше те, що факти, про які стало відомо, мають місце під час жорстокої і кровопролитної війни в Україні. В цих умовах не може толеруватися жодне зло, а особливо, якщо це стосується чиновників, які займають високі посади”, – мовиться у заяві.

В “ЄС” констатували, що жодна з фракцій “Свободи”, “Слуги народу”, “За майбутнє” та “Довіри”, яка входить до провладної коаліції у Тернопільській обласній раді, не відреагувала на вказаний факт, що свідчить про те, що європейські і демократичні цінності – законність, справедливість, добропорядність залишаються у нас задекларованими лише на папері, а не підкріплені жодними рішучими діями.

“Саме тому ми наголошуємо на важливості проведення неупередженого, об’єктивного слідства та притягнення підозрюваних до відповідальності у разі доведення їх вини. Ми вимагаємо відсторонити від займаних посад усіх фігурантів справи, аби не завдавати ще більших репутаційних втрат для нашої області та не руйнувати основні демократичні цінності, за які віддають свої життя на фронті наші захисники”.

Також депутати акцентували на необхідності забезпечення належного управління областю із дотриманням свідомого, відповідального та принципового підходу. Додавши, що у час воєнних дій у нашій країні Тернопільщина не може залишатися під керівництвом тих, хто “дискредитує інституції державного управління та місцевого самоврядування”.

Раніше стало відомо “Суспільному”, що НАБУ розв’язує питання щодо звернення до Вищого антикорупційного суду з клопотанням про відсторонення голови Тернопільської обласної ради та двох заступників Тернопільської обласної військової адміністрації від посад.